İSTANBUL (AA) - İslam Dünyası STK'ları Birliği (İDSB) Genel Sekreteri Ali Kurt, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF) gibi son derece önemli bir kurumun, savaş mağduru çocukların çetelesini tutmaktan başka hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Davet ve Kardeşlik Vakfınca, Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Savaşın Mağdur Çocukları" konferansı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Birçok Suriyeli çocuğun da katıldığı programda, savaş mağduru çocuklarla ilgili bir kısa film gösterildi.

İDSB Genel Sekreteri Kurt, konferanstaki konuşmasında, Suriye'de aleni şekilde hukuksuzluk yapıldığını ve dünyanın bu uluslararası hukuksuzluk karşısında üç maymunu oynadığını belirtti.

Dünyanın gözü önünde bir vahşet yaşandığına, 50 bine yakın çocuğun savaşta hayatını kaybettiğine, binlerce çocuğun yetim kaldığına ve binlercesinin de kayıp olduğuna dikkati çeken Kurt, şöyle devam etti:

''Şimdi ben şunu söylüyorum; özellikle bu savaştan sağlam çıkan hiçbir çocuk olmadı, bu çocukların en azından ruhları yaralandı, annelerini, babalarını, yakınlarını, sevdikleri arkadaşlarını kaybettiler. Bu çocukların hayata tutunmak için çok güçlü bir desteğe ihtiyacı var.''

Kurt, savaş mağduru çocukların sorunlarını konuşmak yerine çözüme odaklanılması gerektiğini anlatarak, Türkiye dışında hiçbir ülkenin somut adım atmadığını dile getirdi.

Batı dünyasının bu insanlık dramına sessiz kaldığını ifade eden Kurt, ''Tüm insanlık, bir sınav veriyor. Batı dünyasının nasıl bir çifte standart uyguladığını görüyoruz. Bu çirkin yüzü, hep beraber görüyoruz. Yani düşünün ki sadece son iki haftada, İngiltere ve Almanya'nın üst üste 'bu mülteci akımını nasıl durdurabiliriz?' diye Türkiye’ye üst düzey ziyaretler yapması bile konuya bakış açılarını göstermeleri açısından son derece kayda değer.'' diye konuştu.

- "Türkiye insanlık sınavından alnının akıyla çıktı"

Kurt, "Barış denizi" olan Akdeniz'in savaş ve zulüm yüzünden vatanlarını terk etmek zorunda kalan insanlara mezar olduğunu, binlerce masum insanın, bebeklerin o sularda boğularak can verdiğini aktardı.

Savaşın, insanlık vicdanın test edildiği bir sınav olduğunu vurgulayan Kurt, Türkiye'nin bu insanlık sınavından alnının akıyla çıktığını ifade etti.

Ali Kurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz resmi rakamlarla 3 milyon, gayriresmi rakamlarla 5 milyonun üzerinde Suriyeli sığınmacıyı, misafir olarak ülkemizde barındırıyoruz. Türkiye, gayrisafi milli hasılası nispetinde insani yardımlar skalasında birinci ülkedir. Total rakamlarda ise güçlü ekonomik ülkeler içinde üçüncü sıradadır. Türkiye'nin Suriyeliler için gösterdiği çaba, bu medeni olduğunu düşünen insanlar için yüz karası bir durumdur.''

Savaş mağduru bazı çocukların organ mafyasının eline düştüğünü söyleyen Kurt, insanlık vicdanının zulme daha fazla seyirci kalmaması temennisinde bulundu.

Konuşmanın ardından, programda ezgi ve şiir dinletisi gerçekleştirildi, etkinliğe katılan çocuklar da dua etti.