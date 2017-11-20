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Savaşın mağduru sığınmacı çocuklar gönüllerince eğlendi

- Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentinde programa katılan yaklaşık 400 çocuk şiirler okudu, palyaço eşliğinde oyun oynadı ve hazırladıkları tiyatro oyunlarını sahneledi - Humuslu 12 yaşındaki Kamel: - "Mutlu, güvenilir, savaşsız ve bombardımansız bir hayat istiyoruz. Bir yere giderken vurulma endişesi olmadan rahatça yürümek istiyoruz"

Savaşın mağduru sığınmacı çocuklar gönüllerince eğlendi

İDLİB (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla düzenlenen programda savaş mağduru yaklaşık 400 çocuk gönüllerince eğlendi.

İdlib'in kuzeyindeki Atme köyü yakınlarındaki Atme sığınmacı kampında zor şartlar altında yaşayan çocuklar, kamp yönetimince organize edilen programda mutlu anlar yaşadı. Yaklaşık 400 sığınmacı çocuğun katıldığı programda çocuklar şiirler okudu, palyaço eşliğinde oyun oynadı ve hazırladıkları tiyatro oyunlarını sahneledi. Sahnelenen oyunlarda bombalar altında ölen çocuklara karşı dünyanın duyarsız kalması teması işlendi.

Programa katılan 12 yaşındaki Humuslu Ahmet Kamel, "Mutlu, güvenilir, savaşsız, bombardımansız bir hayat istiyoruz. Bir yere giderken vurulma endişesi olmadan rahatça yürümek istiyoruz." dedi.

Kendilerinin kısmen daha güvenli ortamda yaşadığını söyleyen Kamel, "Şu an rejim tarafından etrafı çevrili durumdaki Doğu Guta'da çocuklar yemeksiz, susuz ve bombardıman altında güvensiz hayat yaşıyor. İnşallah bir an önce güvenli bir hayata onlar da başlar." ifadesini kullandı.

13 yaşındaki Muhammed Bedri, "Çocuk Hakları Gününde eğlenerek haklarımızı öğreniyoruz ama savaş olduğu için birçok haktan mahrumuz. İnşallah savaş biter tüm çocuklar haklarına gerçekten kavuşur." diye konuştu.

- "Herkesi, çocukların yaşadıkları haksızlığa karşı sorumluk almaya çalışıyoruz"

Kamptaki Çocukları Koruma Biriminden Muayyed el-Hüseyin de çocuklar için anlamı olan böyle bir günde yaptıkları programla çocukların bir nebze de olsa savaş psikolojisinden uzaklaşmalarını amaçladıklarını belirterek, bu amaçla yarışmalar, oyunlar ve çocukların hazırladığı tiyatro gösterileri düzenlediklerini kaydetti.

Kampın Eğitim Müdürü Mahmut el-Bekkur da yoğun çalışmalar sonucu gerçekleştirdikleri etkinlikte çocukların gönüllerince eğlendiğini ifade ederek, "Herkesi, Filistin, Arakan, Doğu Guta'da çocukların yaşadıkları haksızlığa karşı sorumluk almaya çalışıyoruz." dedi.


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