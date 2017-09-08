Savaştan kaçtılar

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle yaklaşık 5 yıl önce Suriye'nin İdlip kentinden kaçarak Türkiye'nin önemli biber üretim merkezlerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine yerleşen Suriyeliler, yemeklere lezzet veren acı pul biberin tarladan sofraya yolculuğunda emek harcıyor.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'tan sonra Türkiye'nin önemli biber üretim merkezleri arasında yer alan Gaziantep'te biber hasadı tamamlandı. Tarlalardan toplanan biberler, işleme tesislerine getiriliyor.

İslahiye'deki pul biber üretim tesisinde yöre halkının yanı sıra Suriyeli aileler de yevmiye karşılığında çalışıyor.

Sabah erken saatlerde geldikleri iş yerlerinde sap ve çöplerinden ayırdıkları biberleri makinelerde çekerek tesis içindeki alana seren ve bu sayede güneşte kurumasını sağlayan işçiler, zaman zaman 35 dereceyi aşan sıcaklıkta ekmek parası kazanmanını mutluluğunu yaşıyor.

Günlük ortalama 200 kilogram biber ayıklayan aileler 50-60 TL kazanıyor.

- Türkiye'ye minnettarlar

Suriyeli Muhammed Husrum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinin bombalanması nedeniyle 5 yıl önce İdlib kentinden kaçarak Türkiye'ye sığındıklarını ardından da İslahiye'ye yerleştiklerini söyledi.

Bütün Suriyeliler gibi savaş ve acıdan kaçtıklarını, 2'si kız 9 çocuğu bulunduğunu belirten Husrum, "İdlib'te marangozdum. İş yerim vardı, evim vardı ama artık hepsi geride kaldı. Biz Müslümanlar kadere inanırız. Bunun da kaderimiz olduğuna inanıyoruz. Çok sıkıntılar çektik, yorulduk. Savaşın bitmesini ve ülkemize, evimize dönmeyi istiyoruz. Zor zamanımızda Türk halkı, Türk hükümeti bize sahip çıktı. Herkese, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Husrum, İslahiye'de kirada oturduklarını çocukları ve eşiyle birlikte ekmek parası için çeşitli işlerde çalıştıklarını ifade ederek, "Büyük oğullarım başka yerde çalışıyor. Eşim ve ben biber temizleme işine geliyoruz, diğer çocuklarım da bize yardım ediyor. Ekmek paramızı çıkarıyoruz. Bize çalışma imkanı veren Türkiye'ye minnettarız. Tek hayalimiz bir gün evimize dönebilmek." dedi.

Ayşe Husrum ise daha önce tarlada çalıştığını şimdi de biber ayıkladığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Biber acı elimizi yakıyor ama biz daha büyük acılara katlandık. Şu anda huzurumuz yerinde. Türk halkına bize kucak açtığı için ne kadar teşekkür etsek az. Evimizi geçindirmek için çabalıyoruz. İnşallah ülkemizde barış sağlanır ve evimize dönebiliriz."