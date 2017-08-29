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Savcı Uzun'u şehit eden terörist yakalandı

- Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde yaralı yakalanan "Azad Çüngüş" kod adlı terörist Gürbüz Topçu'nun, 2012'de Tunceli Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un şehit edilmesinin faili olduğu belirlendi - Adalet Bakanı Gül: - "Savcımızı şehit eden terörist şimdi Türk adaletine hesap verecektir. Şehit kardeşimi bir kez daha rahmetle anıyorum. Ruhun şad olsun savcım"

Savcı Uzun'u şehit eden terörist yakalandı

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Tunceli'de Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'u 2012 yılında şehit eden teröristin, güvenlik birimlerince yakalandığı bildirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde sabah saatlerinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bir örgüt mensubunun yaralı yakalandığı operasyonda yeni bilgilere ulaşıldı.

Yaralı yakalanan "Azad Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu'nun 2012 yılında Tunceli'nin Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'u şehit eden terörist olduğu belirlendi.

Operasyonda, 3 silah ile bilgisayar ekipmanları ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Uzun'u şehit eden teröristin ele geçirildiğini belirtti.

Gül, paylaşımında, "2012 yılında Ovacık Savcımız, Ankara Hukuk Fakültesinden arkadaşım, kardeşim Murat Uzun'u şehit eden terörist yakalanmıştır. Savcımızı şehit eden terörist şimdi Türk adaletine hesap verecektir. Şehit kardeşimi bir kez daha rahmetle anıyorum. Ruhun şad olsun savcım." ifadelerini kullandı.


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