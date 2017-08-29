Savcı Uzun'u şehit eden teröristin yakalanması

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş'ta, düzenlenen operasyonda Tunceli'nin Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'u 2012 yılında şehit eden teröristin yakalanması şehidin Samsun'da yaşayan ailesini mutlu etti.

Baba Hamit Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada oğlunu şehit eden teröristin yakalandığı haberini almalarının yüreklerine su serptiğini ifade etti.

- "Oğlum şehit olduğundan beri bu haberi bekliyorduk"

Uzun, oğlunun şehit edildiği günden bu yana bu haberi beklediklerini vurgulayarak, "2012 yılının dokuzuncu ayının 20'sinden bugüne kadar bu güzel haberi bekledik. Oğlum şehit olduğundan beri bu haberi bekliyorduk. Bayram gelmeden çifte bayram yaşadık. Haberi alınca ailecek çok mutlu olduk. Bu haber bir nebze de olsa yüreğimize su serpti." dedi.

Güvenlik güçlerini kutlayan Uzun, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e Twitter hesabından yaptığı paylaşımdan dolayı da teşekkür etti.

Gül'ün sosyal paylaşım sitesindeki "2012 yılında Ovacık Savcımız, Ankara Hukuk Fakültesinden arkadaşım, kardeşim Murat Uzun'u şehit eden terörist yakalanmıştır. Savcımızı şehit eden terörist şimdi Türk adaletine hesap verecektir. Şehit kardeşimi bir kez daha rahmetle anıyorum. Ruhun şad olsun savcım" paylaşımını okuyan şehit babası Uzun, duyarlılığından dolayı Gül ile teröristin yakalanmasıyla ilgili kendilerine arayan savcılara teşekkür etti.

Daha önce de söz konusu teröristin yakalandığı yönünde haberler çıktığını ancak doğrulanmadığını dile getiren Uzun, Adalet Bakanı Gül'ün paylaşımıyla konu doğrulandığı için huzurlu olduklarını ifade etti.

- "Bu caninin şu anda leş olmasını istemiyorum"

Yapılan operasyonla iki teröristin ölü ele geçirildiğini, oğlunu şehit eden teröristin ise yaralı yakalandığını öğrendiklerini söyleyen Uzun, şunları dile getirdi:

"Bu caninin şu anda leş olmasını istemiyorum. Bunda çok bilgiler var. Yetkililerimiz, güvenlik güçlerimiz ve adalet kurumumuz bu bilgileri edindikten sonra olayda parmağı olan işbirlikçilerini de bir an önce tespit edip bunlar hakkında da kanuni işlem başlatılmasını canı gönülden arzu ediyorum."

Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine bağlı Barış Mahallesi Bulut Pınarı kırsalında güvenlik güçleriyle ile PKK'lı grup arasında çatışma yaşanmış, çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, biri yaralı 3 terörist yakalanmıştı. Yaralı yakalanan "Azad Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu'nun 2012 yılında Tunceli'nin Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'u şehit eden terörist olduğu belirlenmişti.