Save the Children'dan Hindistan uyarısı

ANKARA (AA) - Dünyada en çok çocuk işçinin Hindistan'da olduğu bildirildi.

Uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children'ın (Çocukları Kurtarın Vakfı) "Çalınan Çocukluklar" başlıklı raporunda Hindistan'da 31 milyon çocuğun iş gücünde yer aldığı belirtildi.

Ülkedeki 48,2 milyon çocuğun beslenme yetersizliği nedeniyle gelişmesinin engellendiği kaydedilen raporda, bu rakamın dünyada en yüksek orana işaret ettiği vurgulandı. Raporda, Hindistanlı kız çocuklarının üçte birinin beslenme yetersizliği nedeniyle gelişiminin engellendiğine de işaret edildi.

Raporun çocukluk dönemine tehditler değerlendirmesinde Hindistan, erken yaşta yapılan evlilikler ve ebeveyn olma ile eğitimsizlik nedeniyle 172 ülke arasında 116. sırada yer aldı.

Ülkede, ilk ve orta eğitim dönemindeki çocukların yüzde 18,6'sının, ayrıca lise çağındaki 47 milyon çocuğun okula gitmediği kaydedilen raporda, Hindistan'da 15-19 yaşlarındaki kızların yüzde 21,1'inin evli olduğuna işaret edildi. 103 milyon kız çocuğunun da 18 yaşında girmeden evlendiği aktarıldı.

Raporda "Çocuk gelinler, HIV/AIDS'e yakalanarak ve aile içi şiddete maruz kalarak daha çok zorluklarla karşılaşıyor. Eğitim ve ekonomik olanaklara daha kısıtlı eriştiklerinden büyük olasılıkla aileleri ve kendileri yoksulluk içinde yaşıyor." ifadesine yer verildi.

Rapor hazırlanırken beş yaş altı çocuklarda ölüm oranı, gelişimi engelleyen beslenme yetersizliği, eğitimsizlik, çocuk işçiliği, erken yaşta evlilik, ergenlikte yapılan doğumlar, çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilme ve cinayet gibi faktörler göz önünde bulunduruldu.

Raporda, "Bu aşamada, kronik olarak yetersiz beslenme tersine çevrilemez. Gelişimi engellenen çocuk hayatı boyunca, eğitiminde ve iş hayatında birçok fırsatı kaçırıyor. Bu çocuklar, hastalıklara karşı daha dirençsiz oluyor, sonunda da ölebiliyor." uyarısı yapıldı.

Dünyada 700 milyon çocuğun, sağlık koşulları, çatışmalar, şiddet, erken evlilik, erken hamilelik, yetersiz beslenme, eğitim hayatından dışlanma ve çocuk işçilik gibi nedenlerle çocukluk döneminin erkenden sona erdiğine dikkati çekildi.