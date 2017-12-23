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Savrulan otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

ÇORUM (AA) - Çorum'da, trafik kazasında savrulan otomobilin yoldan geçen kişiye çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.Alınan bilgiye göre, Sercan Ömer Burcu'nun kullandığı 06 YDJ 07 plakalı otomobil, Akşemseddin Caddesi'ndeki...

Savrulan otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

ÇORUM (AA) - Çorum'da, trafik kazasında savrulan otomobilin yoldan geçen kişiye çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sercan Ömer Burcu'nun kullandığı 06 YDJ 07 plakalı otomobil, Akşemseddin Caddesi'ndeki Hıdırlık Kavşağı'nda İlhami Dönek'in yönetimindeki 05 NC 520 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlardan biri, arkadaşlarıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Garip Alaçam'a çarptı. Kaldırıma savrulan Alaçam, yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alaçam'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


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ÇorumKaza AnıOtomobil Çarpması
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