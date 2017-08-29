Şavşat Kalesi'nde bin yıllık şarap üretim tesisi

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Artvin'in Şavşat ilçesinde bulunan Şavşat Kalesi'nde yapılan arkeolojik kazıda, bin yıllık olduğu tahmin edilen şarap üretim ünitesi ortaya çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Aytekin başkanlığında 10 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarında 15 akademisyen ve 12 işçi görev alıyor.

Arkeolojik bulgulara göre, 10'uncu yüzyılda var olduğu ve 1850'li yıllara kadar kullanıldığı bilinen kalede çıkarılan ve Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait altın sikkeler ile top gülleleri, sırlı ve sırsız seramik kapların da bulunduğu 50 taşınabilir kültür varlığı, Rize'deki müzede sergileniyor.

4 bin metrekare alanı kaplayan ve 4 kulesi bulunan kaledeki çalışmalar bu yıl sona erecek.

Doç. Dr. Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şavşat Kalesi'nin bölgedeki önemli tarihi yapılardan biri olduğunu belirterek, kalenin turizme kazandırılmasının önemine dikkati çekti.

Kazı çalışmaları sonucunda çok sayıda tarihi eser bulup önemli arkeolojik veriler derlediklerini dile getiren Aytekin, "Kazı alanında çok sayıda şarap küpü çıkıyordu. Bu seneki kazılarda da çok sayıda şarap küpü ile bin yıllık şarap üretim ünitesi bulduk. Orta Çağ'da bölgede şarap üretimin yoğun olduğunu biliyorduk ama üretiminin nasıl yapıldığı konusunda bilgimiz yoktu." diye konuştu.

Aytekin, buldukları üretim tesisiyle burada tüketilen şarabın kalede yapıldığını kesinleştirdiklerini ifade ederek, "Özel yapılmış taş teknede üretilen şarabın, akabinde hemen çevresinde bulduğumuz büyük küplere alındığını ve burada mayalanma evresini tamamladığını tespit ettik." dedi.

Dünyanın en eski şarap üretim merkezinin Gürcistan'da olduğunu kaydeden Aytekin, şu değerlendirmede bulundu:

"Bulduğumuz küpler ve şarap üretim ünitesiyle arkeolojik verilere dayanarak bilimsel olarak bu bölgede de 10. yüzyılda şarap üretiminin yapıldığını söyleyebiliyoruz. Önceki senelerdeki kazılarda şarap mahzeni bulmuştuk. Bu seneki çalışmalarımızda da üretim ünitesi ve 2 metre derinlikte çok sayıda şarap küpü bulduk. Bu da burada yerli üretimin yapıldığını doğruluyor."

- "Kale çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgi odağı"

Aytekin, Artvin'deki kalelerin tabanlarında şarap küpleri bulmanın mümkün olduğunu ancak üretim mekanizmasına ilk kez Şavşat Kalesi'nde rastladıklarını belirterek, küplerin çoğunun kırık olmasının 16. yüzyılda Osmanlı ile Müslümanlaşan coğrafyada şarap üretiminin azalmasına işaret ettiğini söyledi.

Aytekin, arkeolojik kazı çalışmalarına rağmen kalenin çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgi odağı olduğunu da sözlerine ekledi.