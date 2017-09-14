Savunma devlerinin kapıları halka açılacak

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vakfa bağlı ortaklıklardan ASELSAN ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) kapılarını vatandaşlara açacak.

Kara, deniz ve hava kuvvetlerini güçlendirme vakıflarının birleştirilmesiyle 26 Eylül 1987'de kurulan TSKGV, 30. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.

Vakıf, kutlamalar çerçevesinde yüksek teknoloji ürünü makine ve teçhizatla donatılmış modern tesisleri halkın ziyaretine açacak. Bu kapsamda, ASELSAN ve TUSAŞ tesislerine vatandaşlar kabul edilecek. ASELSAN'ın 25 Eylül'de, TUSAŞ'ın ise 27 Eylül'de halkın ziyaretine açılması planlanıyor. Şirketlerin faaliyetleri hakkında uzmanlardan bilgi alacak ziyaretçiler, rehberler eşliğinde tesisleri gezerek merak ettikleri sorulara yanıt bulacak.

- Savunmanın bel kemiğini oluşturdular

Türkiye'deki savunma sanayisinin gelişiminde 1974 Kıbrıs Barış Harekatı önemli bir dönüm noktası oldu. Harekat sonrasında karşılaşılan silah ambargosunun olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla savunma ihtiyaçlarının yerli imkanlarla karşılanmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Modern milli savunma sanayisinin ilk adımları atılarak kara, deniz ve hava kuvvetlerini güçlendirme vakıfları kuruldu.

Söz konusu vakıflar, Türk milleti ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında manevi bir bağ oluşturmak suretiyle sağlanacak bağışlarla savunma şirketleri kurmak amacıyla faaliyet gösterdi. Bu şirketler tarafından TSK'nın silah ve sistemlerinin yenilenmesi veya modernizasyon açısından ihtiyaç duyduğu milli ve kritik teknolojilerin geliştirilerek sistem, alt sistem, ürün ve malzemelerin karşılanması hedeflendi. Vakıflar 1987'ye kadar başarıyla faaliyet gösterdi.

TSKGV, kara, deniz ve hava kuvvetlerini güçlendirme vakıflarının birleştirilmesiyle 26 Eylül 1987'de kuruldu.

Vakfın kuruluş amacı, "Milli harp sanayisinin geliştirilmesi, yeni harp sanayisi dallarının kurulması ve harp silah araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle TSK'nın savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak üzere milletin maddi ve manevi desteğini sağlamak" olarak belirlendi.

Vakıf, başlangıç sermayesini oluşturan bağışlarla her biri savunma sanayisinin farklı alt sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler kurdu ve geliştirdi. TSKGV, ana sermayedarı olduğu 6 bağlı ortaklık, 6 iştirak ve 2 dolaylı bağlı ortaklık olmak üzere, doğrudan ve dolaylı 14 şirketi "şirketler grubu" anlayışıyla yönetiyor.

TSKGV'nin bağlı ortaklıkları ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN, zamanla Türk savunma sanayisinin bel kemiğini oluşturdu.

ASELSAN, geçen sürede özgün ürünleriyle bir elektronik devi haline geldi. TUSAŞ, Türkiye’de havacılık, uydu ve uzay alanının öncüsü konumuna ulaştı. ROKETSAN, Türkiye’de roket-füze sistemlerinin tek tasarımcısı ve üreticisi oldu. HAVELSAN, Türkiye’nin yazılım, bilişim ve sistem entegrasyon lideri haline geldi. İŞBİR önemli savunma ve kamu projelerine jeneratör ve alternatör temin eder bir konuma ulaştı. ASPİLSAN önemli savunma sanayi sistemleri için özgün pil ve batarya bloğu ürünleri geliştirme yeteneği kazandı.

Sektörün amiral gemisi olarak nitelendirilen TSKGV şirketleri, yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarıyla son dönemde birçok yenilikçi ürün geliştirdi. Şirketler, ortaya koydukları ürün ve çözümlerle savunma sanayisinin gelişimine katkıda bulunurken, askeri teknolojilerin sivilleştirilerek ticarileştirilmesine yönelik de çalışmalar yapıyor. Şirketler, mevcut bilgi birikimlerini pek çok alanda sivil sektörlere taşıyarak sanayinin farklı alanlarının gelişimine destek veriyor.

- 7,8 milyar liralık satışa ulaşıldı

Vakfın 30 yıllık tarihinde bağlı ortaklıkların ekonomik göstergelerinde de önemli mesafe alındı. Bu başarı söz konusu şirketlerin geçen yılki performansıyla sürdürüldü. Vakıf şirketlerinin aktifleri geçen yılın sonunda yaklaşık 23 milyar lira oldu. Söz konusu şirketlerin öz kaynakları 5 milyar 837 milyon liraya yükseldi.

Net satışlarını geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 24 artıran vakıf şirketleri, 2016'da 7 milyar 798 milyon liralık satışa imza attı. Yurt dışı satışlar ise 2 milyar 433 milyon lira oldu.

Karını geçen yıl yüzde 31 artırarak 1,8 miyar liraya çıkaran söz konusu şirketlerin istihdama katkısı da 14 bin 99'u buldu.

- İlk 100'de 3 vakıf şirketi

Vakıf şirketleri geçen 30 yılda ulaştıkları teknolojik yetkinlik ve ekonomik büyüklükle uluslararası birer oyuncu haline geldi. Yurt dışında çeşitli şirketler ve ortaklıklar kuran vakıf şirketleri, aynı zamanda uluslararası projelerde rol almaya başladı.

Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de yer alan Türk şirketi sayısı 3'e yükseldi. Geçen yıl ulaştıkları cirolarla ASELSAN listede 57, TUSAŞ 61, ROKETSAN 98. sırada yer aldı.

- TSK modernizasyonuna 770 milyon lira

Vakıf, TSK’nın modernizasyonu kapsamında Savunma Sanayii Destekleme Fonu üzerinden TSK projelerine 30 yılda toplam 770 milyon lira kaynak transfer etti.

Bağlı kuruluşlarının son yıllarda artan büyüme hızları ve bağış miktarlarıyla gelirlerini her geçen gün artıran vakıf, gelecek yıl TSK’nın modernizasyon projelerine 100 milyon liranın üzerinde kaynak transferi yapmayı planlıyor.



