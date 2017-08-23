Savunma sanayisinde yeni ihracat başarısı

ANKARA(AA) - Savunma sanayisinde özgün ürünler geliştirerek rekabetçiliği ve ihracat olanaklarını artırmaya yönelik çabalar meyvelerini veriyor.

Meteksan Savunma, bu kapsamda sınır ve kritik tesis güvenliği için geliştirdiği Retinar PTR çevre gözetleme radarıyla yakaladığı başarıyı yurt dışına taşıdı.

Dost bir ülkede açılan radar ihalesini uluslararası rakiplerini geride bırakarak kazanan Meteksan Savunma, Retinar PTR için ilk ihracat sözleşmesini imzaladı.

Küçük boyutları ve hafifliğiyle öne çıkan radar, Retinar ailesinin taşınabilir modeli olarak yüksek teknolojisiyle dikkati çekiyor.

Güvenli bölgeler sağlıyor

Retinar PTR, "Büyük ve tehditlere açık arazilerde güvenli bölge nasıl oluşturulacak?", "Yaklaşan tehdit nerede ve nasıl tespit edilecek?" sorularına "hemen" ve "en uzak noktada" şeklinde yanıt veriyor.

Meteksan Savunma mühendislerince tasarlanarak üretilen Retinar PTR; radar, tripod, güçlendirilmiş dizüstü bilgisayar ve güç ünitesinden oluşuyor. Sistem, modüler yapısıyla kolay taşınıyor, hızlı kuruluyor, basit kullanımıyla en zor koşullarda en hızlı şekilde güvenli bölgeler oluşturuyor.

Hafifliği ve az parçalı yapısıyla her yere kolaylıkla taşınabilen Retinar PTR, 5 dakikadan az sürede kurulabiliyor, uzman olmayanlar tarafından da rahatlıkla kullanılabiliyor.

Sistem, güç tüketimi, uzun batarya ömrü ve az personelle geniş alanda gözetleme görevini hatasız yerine getirebiliyor.

Zorlu koşullar engel olmaktan çıkıyor

Retinar PTR, kamera ve dürbün gibi görüntüleme sistemlerinin yeterli olmadığı hava ve ışık koşullarında gelişmiş radar sistemiyle net sonuçlar veriyor.

Araç üstü kullanım, Wi-Fi ile uzaktan erişim, tablet ve akıllı telefon uygulamaları gibi farklı seçeneklerle kontrol edilebilen Retinar PTR, mevcut kamera sistemleri ve radar konsollarına da entegre edilebiliyor.

Retinar PTR, sahada ekibin bir parçası olarak operasyonel üstünlük sağlıyor. Retinar PTR ile güvenli bölgeye yönelik herhangi bir hareket olduğunda bu, kilometrelerce öteden hemen görülebiliyor, önlem alınabiliyor ve tehdidi etkisiz hale getirmek için ekstra zaman kazanılıyor.

Retinar PTR birlik ve kuvvet koruması, kritik tesis, havaalanı, sınır ve sınır kapısı, devriye güvenlikleri için kullanılabiliyor.