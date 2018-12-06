Savunma ve havacılık ihracatta rekora koştu

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Savunma ve havacılık sanayisi, yıl bitmeden ihracat rekoruna ulaştı.

İhracatta 2018 yılına önemli sözleşmeler sığdıran savunma ve havacılık sanayisi, bunların etkisi tam olarak ortaya çıkmadan en yüksek ihracat rakamını yakaladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, savunma ve havacılık sektörü 2011'de 883 milyon 845 bin, 2012'de 1 milyar 260 milyon 810 bin, 2013'te 1 milyar 388 milyon 803 bin, 2014'te 1 milyar 647 milyon 799 bin, 2015'te 1 milyar 654 milyon 88 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Sektör, 2016'da 1 milyar 677 milyon 116 bin, geçen yıl da 1 milyar 739 milyon 453 bin dolar ihracata imza attı.

Geçen yılın 11 aylık döneminde 1 milyar 535 milyon 529 bin dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın aynı döneminde performansını yüzde 16,05 artırdı. Sektör yıl bitmeden 1 milyar 782 milyon 53 bin dolar rakamını gördü. Böylece 2018 yılı tamamlanmadan yıllık bazdaki en yüksek savunma ve havacılık sanayisi ihracat rakamına ulaşıldı.

Sektörün son yıllarda 200 milyon doların üzerinde gerçekleşen aralık ayı ihracat performansları dikkate alındığında yıl sonunda 2 milyar dolarlık eşiğin de aşılması bekleniyor.

- Umman ve Katar'da dikkati çeken artış

Savunma ve havacılık sanayisinin söz konusu dönemde en fazla ihracat yaptığı ülke ABD oldu. ABD'ye yapılan ihracatın ekonomik karşılığı 644 milyon 29 bin doları buldu.

ABD'yi 211 milyon 684 bin dolarla Almanya ve 150 milyon 516 bin dolarla Umman izledi.

Bu ülkelerin ardından 72 milyon 351 milyon dolarla Hollanda, 71 milyon 686 bin dolarla Hindistan, 70 milyon 981 bin dolarla Katar, 50 milyon 661 bin dolarla İngiltere, 48 milyon 409 bin dolarla Polonya, 44 milyon 505 bin dolarla Fransa ve 37 milyon 465 bin dolarla Azerbaycan geldi.

Hindistan ve Polonya dışında ilk 10'da yer alan ülkelerde ihracat rakamı geçen yıla göre arttı.

En dikkat çekici artışlar ise Umman ve Katar'da yaşandı. Umman'a 11 aylık dönemde geçen yıl 13 milyon 377 bin dolarlık ihracat yapılırken bu yıl rakam 150 milyon 516 bin dolara çıktı. Katar'da ise 8 milyon 748 bin dolardan 70 milyon 981 bin dolara ulaşıldı.

- Yeni ihracat fırsatları doğdu

Savunma ve havacılık sanayisinde ihracata yönelik olarak bu yıl art arda imzalar atıldı. Bu sözleşmelerin ekonomik karşılıklarının alınmaya başlanmasıyla ihracat rakamları çok daha yukarıya çıkacak.

Türk savunma sanayisi firmalarının Katar'daki Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2018) imzaladıkları sözleşmelerin ekonomik büyüklüğü yaklaşık 800 milyon doları buldu. Söz konusu anlaşmalarla Katar güvenlik güçlerinin kara, hava ve deniz platformları konusundaki çeşitli ihtiyaçları karşılanacak.



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı arasında 30 Atak helikopterinin satışı için sözleşme imzalandı.

Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan korvetlerin üretimini ise Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) üstlendi. Sözleşme kapsamında yer alan 4 MİLGEM ada sınıfı korvetten ikisi Türkiye'de, ikisi Pakistan'da üretilecek.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Pakistan'daki iş payını Agosta 90B sınıfı ikinci denizaltı modernizasyonunu da alarak artırdı.