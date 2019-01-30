Savunma ve havacılık kümelenmesine yeni yönetim

ANKARA (AA) - Savunma ve havacılık sektörlerinde mal ya da hizmet üreten KOBİ’lerin bir araya gelerek oluşturdukları OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneğinin (OSSA) yeni yönetim kurulu seçildi.

OSSA'nın 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı küme üyesi şirketlerin temsilcileri ve sektörde önde gelen isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel kurulda, kümelenmede 2 yıl boyunca görev yapacak yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçimle belirlendi.

OSSA Yönetim Kurulu, Küçükpazarlı Havacılık'tan Taha Küçükpazarlı, EMGE'den Ahmet Mithat Ertuğ, Hazerfen Havacılık'tan Emre Fidan, Dora Makine'den Bekir Sağlamyürek, ALKAN Makine'den Mehmet Alkan, Öznur Makine'den Durali Ekiciler ve UDEA'dan İbrahim Uğurlu'dan oluştu.

Denetim Kurulu'na ise Tolga Plastik'ten Mehmet Hakan Atalay, Metalurji Akdağ Isıl İşlem'den Harun Otacı, Arıtes'ten Utku Karaca seçildi.

Yönetim kurulunun kendi arasında yapacağı değerlendirmenin ardından OSSA Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcıları belirlenecek.

OSSA'nın 200'ün üzerindeki üyesi, ASELSAN, HAVELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ROKETSAN, FNSS, Boeing, Sikorsky gibi ana sanayi firmalarına ürün ve hizmet sunuyor.



