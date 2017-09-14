MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın devam duruşmasında, Mahkeme Başkanı Baştoğ, 15 Temmuz'un kontrollü darbe olduğunu iddia eden sanık Gökhan Güçlü'nün sözünü kesti, siyasi şov yerine savunma yapmasını istedi.

Adliye binasındaki fiziki yetersizlik nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 5. duruşmasında, daha önce mahkemeye getirilirken giydiği "Hero" tişörtüyle tepki gören sanıklardan eski astsubay Gökhan Güçlü esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Sanık Güçlü'nün, 15 Temmuz’un kotrollü darbe olduğunu, CHP Genel Başkanının söylemlerinde "kontrollü darbe" dediğini öne sürmesi üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, "Sen şu an siyasi şov yapıyorsun. Sen savunmanı yap, siyasi şov yapma." diye çıkıştı.

Güçlü'nün mahkemede olmayan makam ve kişiler hakkındaki söylemlerine de tepki gösterin Baştoğ, "Belirli makamlara ve kişilere ithamlarda bulunuyorsun. Burada sana cevap veremeyecek durumda olan ve avukatı olmayan kişilere tek taraflı ithamda bulunuyorsun. Mahkeme huzurunda kişi ve kurum ismi vererek bu kişilerin haklarını ihlal ediyorsun. Burası mahkeme, buna izin vermem." dedi.

Baştoğ, sanığın savunmasını köşe yazarları, gazete kupürleri ve siyasi söylemlerle sürdürerek savunmasını uzatması üzerine, "Artık savunmanı toparla. Sen savunma yapacağım diye buraya bir tomar köşe yazısı getirmişsin." diye konuştu.

Güçlü'nün savunmasını tamamlaması ile duruşmaya yarına kadar ara verildi.