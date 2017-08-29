ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, son iki yılda terörle mücadelede büyük mesafe alındığını belirterek, "Çok az sayıda kaldılar, siz de görüyorsunuz, o kalanlar da böyle savunmasız işçilere kalleşçe saldırıyorlar. Askerin, polisin karşısına çıkamıyorlar, çıktıklarında derslerini alıyorlar." dedi.

Vali Aktaş, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve Uludere Kaymakamı Fatih Yakınoğlu, Uludere ilçesinde yol inşaatında çalışan işçilere yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda katledilen işçiler Cangir Yılmaz (30), Ramazan Yakut (37) ve Kadir Oslu'nun (24) Ortabağ köyünde ailelerine taziye ziyaretinde bulunarak, dua etti.

Köy camisinde kurulan taziyede Vali Aktaş, ailelere başsağlığı diledi. Aktaş, burada yaptığı konuşmada, terörün bitme noktasına geldiğini, terör örgütünün son çırpınışlarını savunmasız işçileri katlederek gösterdiğini söyledi.

Hayatını kaybeden işçilerin kanlarının yerde kalmayacağını vurgulayan Aktaş, şu değerlendirmede bulundu:

"İnşallah kısa sürede hayatını kaybeden işçilerimizin öcünü alacağız. Allah birlik ve beraberliğimiz daim kılsın. Askerimiz, korucularımız ve polislerimiz çok büyük bir mücadele veriyorlar. Son 2 yıl içinde terörle mücadelede çok büyük mesafe aldık. Çok az sayıda kaldılar. Siz de görüyorsunuz, o kalanlar da böyle savunmasız işçilere kalleşçe saldırıyorlar. Askerin, polisin karşısına çıkamıyorlar, çıktıklarında derslerini alıyorlar. O kırsalda kalanları da en kısa sürede temizleyeceğiz. Buralara huzur ve güven hakim olacak. Hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet diliyorum, sizlere de başsağlığı diliyorum."

"Dün olduğu gibi bugün de birliğimizi bozamayacak. Her kim ki bunu bozarsa namerttir" ifadesini kullanan Tümgeneral Tarakçı, bu topraklara huzurun en kısa zamanda tesis edileceğini bildirdi.

Şenoba Belde Başkanı Sabri Babat da teröre karşı her zamankinden daha çok birlik olmalarını gerektiğini söyleyerek, teröre asla boyun eğmemeleri gerektiğini vurguladı.

Babat, "Bunlar Kürt değil, bunlar zerre kadar Kürtçülükle alakası olmayan bir örgüttür, Avrupa'nın piyonlarıdır, bunlar sadece Türkiye'nin önüne atılıyor ve devletimiz zayıflatmak isteniyor. Bunların asla ve asla kimseye yararı olamaz, bunların insanlara zarardan başka bir şey veremezler, bunlara karşı çıkmak için sizden destek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Terör saldırısında yaşamını yitiren işçi Cangir Yılmaz'ın babası Agit Yılmaz da, "Hepimizin acısı bir. Taziyeye katılmakla bizlere şeref verdiniz. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

Uludere ilçesi Ortabağ köyü Düğündağı bölgesindeki yol inşaatında çalışan işçilere yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda işçiler Cangir Yılmaz, Ramazan Yakut ve Kadir Oslu yaşamını yitirmişti.

