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Sayısal Loto çekildi (2)

- Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 270 bin 200 lira 28 kuruş haftaya devretti

Sayısal Loto çekildi (2)
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ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1192'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 270 bin 200 lira 28 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 57 kişi 6 bin 337 lira 5'er kuruş, 4 bilen 3 bin 530 kişi 76 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 67 bin 275 kişi 11 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 399 bin 427 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 895 bin 491 lira 61 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 501 bin 587 lira 4 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
1192'inci Hafta çekilişiMilli Piyango İdaresiSayısal Loto
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