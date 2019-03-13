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Sayısal Loto çekildi (2)

- Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 873 bin 191 lira 97 kuruş devretti

Sayısal Loto çekildi (2)
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ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1200'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 873 bin 191 lira 97 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 108 kişi 3 bin 406 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 514 kişi 61 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 76 bin 725 kişi 10 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 424 bin 679 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 911 bin 595 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 510 bin 638 lira 20 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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1200'üncü Hafta çekilişiMilli Piyango İdaresiSayısal Loto
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