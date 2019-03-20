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Sayısal Loto çekildi (2)

- Bu haftaki çekilişte 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 540 bin 975 lira 15 kuruş ikramiye kazandı

Sayısal Loto çekildi (2)
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ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1202. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 540 bin 975 lira 15 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 70 kişi 6 bin 478 lira 80'er kuruş, 4 bilen 4 bin 710 kişi 72 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 88 bin 547 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye kazanan kuponun, İzmir'in Konak ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Çekilişte, toplam 5 milyon 297 bin 878 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 125 bin 202 lira 58 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 629 bin 715 lira 14 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
1202'inci hafta çekilişiMilli Piyango İdaresiSayısal Loto
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