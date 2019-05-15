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Sayısal Loto çekildi (2)

- Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 120 bin 1 lira 55 kuruş devretti

Sayısal Loto çekildi (2)
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ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1218'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 120 bin 1 lira 55 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 82 kişi 4 bin 826 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 46 kişi 73 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 73 bin 212 kişi 11 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 533 bin 239 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 981 bin 655 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 549 bin 549 lira 45 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)


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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresiSayısal Loto
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