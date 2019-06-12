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Sayısal Loto çekildi (2)

- Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 823 bin 544 lira 70 kuruş devretti

Sayısal Loto çekildi (2)
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ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1226. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 823 bin 544 lira 70 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 90 kişi 5 bin 649 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 964 kişi 77 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 88 bin 11 kişi 11 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 905 bin 787 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 51 bin 496 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 588 bin 206 lira 86 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresiSayısal Loto
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