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Sayısal Loto çekildi (2)

- Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 77 bin 801 lira 55 kuruş devretti

Sayısal Loto çekildi (2)
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ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1234. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 77 bin 801 lira 55 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 70 kişi, 6 bin 160 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 740 kişi, 87 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 66 bin 660 kişi, 12 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 616 bin 695 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 892 bin 629 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 498 bin 980 lira 84 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresiSayısal Loto
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