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Sayısal Loto çekildi (2)

- Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 522 bin 49 lira devretti

Sayısal Loto çekildi (2)
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ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1242. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 522 bin 49 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 135 kişi 4 bin 436 lira, 4 bilen 5 bin 841 kişi 77 lira 65'şer kuruş ve 3 bilen 101 bin 564 kişi 11 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 245 bin 858 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 240 bin 269 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 693 bin 166 lira kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
1242.Milli PiyangoSayısal Loto
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