Sayısal Loto talihlisi ikramiyesini aldı

ANKARA (AA) - Milli Piyango İdaresince yapılan Sayısal Loto çekilişinde oynadığı tek kolonla 9 milyon 991 bin 742 lira kazanan talihli, ikramiyesini banka müdiresi aracılığıyla aldı.

Milli Piyango Loto Daire Başkanı Murtaza Çakır, Sayısal Loto'daki söz konusu ikramiyenin Sakarya'nın Adapazarı ilçesine isabet ettiğini hatırlattı.



Talihlinin Sayısal Loto'yu Serkan İleri isimli bayiden oynadığını belirten Çakır, "Kişi, ikramiyeyi oynadığı tek kolonla kazandı. Bugün banka müdiresi geldi bileti ibraz etti. Komisyon incelemesinden sonra ödeme işlemi yapıldı." dedi.

Talihlinin ikramiyesini alan Vakıfbank SGK Şubesi Müdiresi Aslıhan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, talihlinin bekar, 1988 doğumlu olduğunu, bir şirkette işçi olarak çalıştığını ve Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşadığını söyledi.



