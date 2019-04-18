Sayıştaydan

ANKARA (AA) - Sayıştay Başkanlığınca uluslararası düzeyde gerçekleştirilen "Denetimin Katma Değerinin Ölçülmesinde Güncel Yaklaşımlar ve Zorluklar" paneli İstanbul'da başladı.

Sayıştay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Seyit Ahmet Baş ve Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Pazarlama Topluluğunun (IBEMS) organize ettiği "Dünyadaki Son Gelişmeler Çerçevesinde Sosyal Bilimler" konulu kongre kapsamında gerçekleştirilen panelin açılışında konuştu.

Etkinliğe Sırbistan, Maldivler, Azerbaycan, Polonya, Nepal ve Afganistan'ın Sayıştay başkan ve başkan yardımcılarının yanı sıra 12 ülkenin Sayıştay kurumlarının üst düzey temsilcileri, yurt içinden kamu ve özel denetim kuruluşları ile meslek odalarının yetkilileri katıldı.

Yarın sona erecek panel ile özel sektör ve devlet kurumlarınca yapılan denetimlerin katma değerinin ölçülmesine ve artırılmasına ilişkin gelişmeleri teşvik etmek ve tartışmak adına ulusal ve uluslararası denetim otoritelerinin bir araya getirilmesi amaçlanıyor.