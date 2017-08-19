SBÜ personeline stres yönetimi eğitimi verildi

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'nca, üniversite bünyesinde görev yapan idari personele "Kurum Kültürü ve Stres Yönetimi" eğitimi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanı Kübra Öztürk Sever tarafından verilen seminer, Sultan Abdülhamid Han Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi.

Üniversite bünyesinde görev yapan idari personele, 2 gün süren programı kapsamında "Yönetim Becerileri ve Liderlik", "İletişim Teknikleri", "Meslek Etiği ve Takım Çalışması" ve "Stres ve Zaman Yönetimi" konusunda bilgi sunuldu.

Kübra Öztürk Sever, stres yönetiminin, kurumsallaşmanın ve kurum kültürünün önemine işaret ederek, işletme yönetimi açısından organizasyonel davranış biçimlerine değindi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanı Hakan Nedim Malkoç, daha iyi hizmet sunabilme için kurum içi eğitim çalışmalarına ağırlık ve önem verdiklerini belirterek, paydaş memnuniyetinin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.