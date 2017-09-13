SBÜ, tıp fakültelerinden yatay geçişle öğrenci alacak

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve İçişleri Bakanlığı’nın askeri hekim ihtiyacını karşılamak üzere tıp fakültelerinden yatay geçişle bu yıl 316 öğrenci alacaklarını belirtti.

Prof. Dr. Erdöl, yaptığı yazılı açıklamada, MSB ve İçişleri Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda tıp fakültelerinden öğrenci alacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"2017-2018 öğretim yılı için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi 2, 3, 4. ve 5. sınıflarına yurtiçi ve yurtdışındaki tıp fakültelerinden yatay geçişle (her sınıf için ayrı ayrı olmak üzere) MSB nam ve hesabına 55 erkek 10 bayan öğrenci, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına 10 erkek, 4 bayan öğrenci alacağız. Bu öğrencilerimiz, 5 yıldızlı otel konforunda olan yurtlarımızda kalacak, en iyi şartlarda eğitim görecekler ve eğitime başladıkları andan itibaren sigorta primleri devlet tarafından ödenecek olduğundan emeklilikteki hizmet süreleri de öğrenciliğe başladıkları andan itibaren başlamış olacaktır. Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına eğitim gördüklerinden dolayı öğrencilerin tüm ihtiyaçları (yurt parası, yemek parası, kitap, kılık kıyafet vb…) ilgili bakanlıklar tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu öğrencilere eğitimleri süresince kullanabilecekleri dizüstü bilgisayarlar ve öğrenci harçlığı aynı şekilde verilecektir. Mezun oldukları zaman askeri hekim olarak görev yapacaklardır."

Erdöl, konuyla alakalı duyurunun, üniversitenin " www.sbu.edu.tr" adresindeki internet sitesinde de yayınlandığını bildirdi.