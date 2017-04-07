Schengen bölgesinde sınır kontrolleri sıkılaştırıldı

BRÜKSEL (AA) - Schengen bölgesine giriş ve çıkışlarda bütün yolculara sıkı kontrol yapılmaya başlandı.

Özellikle Ortadoğu ülkelerine giden yabancı savaşçıların geri dönmesi ve Avrupa Birliği (AB) dışından gelen tehditler gerekçe gösterilerek AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve ilgili AB kurumlarınca onaylanan Schengen sınırı kural değişiklikleri bugün yürürlüğe girdi.

Daha önce, AB vatandaşları Schengen bölgesine pasaport veya kimlik belgesi göstererek geçebiliyordu. AB dışı ülkelerin vatandaşları ise sadece girişlerde yoğun kontrole tabi tutuluyordu.



Yeni uygulamayla, Schengen bölgesine kara, hava ve deniz yoluyla giriş veya çıkış yapan tüm yolcular sıkı kontrolden geçirilecek.

Kontrollerde yolcu bilgileri, Schengen veri sistemi, İnterpol ve çeşitli farklı emniyet veri tabanlarıyla karşılaştırılacak. Pasaportların süreleri, üzerlerindeki giriş ve çıkış tarihleri ve seyahat edilen ülkeler dikkatli bir şekilde incelenecek.

Kontrollerin sınırlarda aşırı yoğunluk ve gecikmelere neden olacağı durumlarda "şüphelenilen" kişiler belirlenerek kontrol edilebilecek.

Uygulama nedeniyle birçok sınır noktasında uzun kuyruklar oluşabileceği, bu nedenle yolcuların gecikmelere karşı hazırlıklı olması gerektiği uyarısı yapıldı.

Europol verilerine göre, 2013-2015'te yaklaşık 5 bin AB vatandaşı, Irak, Suriye gibi çatışma bölgelerine seyahat etti ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katıldı. Bu kişilerin Avrupa’da saldırılar düzenlemesinden korkuluyor.

Schengen bölgesi, AB üyesi Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ile AB üyesi olmayan İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein gibi ülkeleri kapsıyor.