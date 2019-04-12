İSTANBUL (AA) - Schneider Electric ülke başkanları Birleşmiş Milletler'in (BM) Kadını Güçlendirme İlkeleri’ni (WEPs) imzaladı. 100’ü aşkın ülkede faaliyet gösteren şirket, böyle güçlü bir katılımı sağlayan ilk çok uluslu şirket oldu.

Schneider Electric yaptığı yazılı açıklamayla, enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, ülke liderlerinin BM Kadını Güçlendirme İlkeleri'ne yüzde 100 katılım sağlayan ilk çok uluslu firma olduğunu duyurdu.

Schneider Electric Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst yöneticisi (CEO) Jean-Pascal Tricoire ile birlikte tüm bağlı şirketlerinin ülke başkanları, WEP İlkelerini şahsen imzalayarak şirketin cinsiyet eşitliği ve katılım uygulamalarını desteklediler.

Schneider Electric hem kendi faaliyetleri kapsamında hem de faaliyet gösterdiği topluluklar içinde cinsiyet eşitliği anlamında uzun süredir aktif bir değişim elçisi olarak çalışıyor.





- Kadınların güçlendirilmesi için liderlerden oy birliği





Açıklamada verilen bilgilere göre, 2010 senesinde BM Kadın ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin ortak bir girişimi olarak ortaya çıkan WEP İlkeleri, 7 ilkeden oluşuyor ve firmalar için cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve iş yerlerinde, piyasalarda ve toplumda kadınların güçlendirilmesi yönünde bir kılavuz niteliğinde.



İlk dört ilke kapsamında, firma liderleri, kurumsal hedefler yoluyla ve erkek ve kadın çalışanlara eşit fırsat ve muamele sunmak suretiyle iş yerlerinde cinsiyet eşitliği sağlamaya teşvik ediliyor. WEP İlkeleri, şeffaflık, güçlendirme ve savunuculuk girişimleriyle kadın girişimcilerle ortaklığı, kadınları gözeten uygulamaları ve yerel topluluklarda liderliği teşvik ediyor.



WEP İlkeleri, Schneider Electric'in mevcut uygulama ve hedefleriyle paralel bir yapıda. Şirketin temel değerlerinden olan katılım çerçevesinde, pek çok öncü uygulama hayata geçirildi. Örneğin, istihdam döngüsünün her bir aşamasında kadın çalışanların işe alımı ve şirkette tutulmaları destekleniyor ve bu yönde çalışmalar sürdürülüyor.

Şirket sıkı bir eşit maaş politikası, Global Aile İzin politikası ve esnek çalışma politikalarını uygulamaya aldı. Global Aile İzin Politikası 2018'de devreye sokuldu ve şu an 59 ülkede uygulanıyor. Bu politika sayesinde, Schneider Electric çalışanlarının yüzde 75'i ebeveyn izni, bakım izni ve ölüm iznini kullanabiliyor; 2020'ye kadar bu oranın yüzde 100 olması planlanıyor.

Benzer şekilde, çalışanların yüzde 92'si ücret eşitliği kapsamında olup 2020'ye kadar bu oranın yüzde 95'e ulaşması hedefleniyor.









- "Uzun vadeli ve etkili çalışmalara imza atıyoruz"





Schneider Electric Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jean-Pascal Tricoire, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Tüm ülke başkanlarımız cinsiyet eşitliğini her yerde sağlamak amacıyla WEP İlkelerine imza attı. Liderlerimiz kadınlara ve erkeklere eşit başarı şansı sağlama hedefimizi benimseyerek bunu yerel olarak uyguluyorlar. Profesyonel yolculuklarında kadınların öğrenme ve gelişmelerine katkı sağlıyorlar, aynı hedefi paylaşan harici kuruluşlarla ortaklık kuruyorlar ve bu çalışmalarını toplum geneline de yayıyorlar. Faaliyet alanlarımızda ve bulunduğumuz toplumlarda cinsiyet eşitliğini oluşturmak ve yaygınlaştırmak amacıyla uzun vadeli ve etkili çalışmalara imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Schneider Electric’in ülke başkanlarının yüzde 100’ünün WEP ilkelerini kabul etmesinin kamusal bir duyurudan daha öte olduğunu aktaran Tricoire, "Yaşanan gelişme, Schneider'in dünyadaki en çeşitli, en kapsayıcı ve en adil şirket olma konusundaki büyük azminin somut bir göstergesi niteliğindedir." diye devam etti.





- Schneider Electric'in kadınları güçlendirmeye yönelik çalışmaları





Şirketin cinsiyet eşitliği konusundaki güçlü ve uzun zamandır devam eden taahhüdü küresel olarak tanınıyor. Şirket gösterdiği başarıyla Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ndeki yenilenen küresel üyeliğinin yanı sıra çeşitli ülkelerde önemli ödüllerin sahibi oldu. Ayrıca ABD’de Forbes tarafından 2019 Best Employers for Diversity kategorisine ödüle layık görüldü.



Hindistan’da, son dört yılda kadınları işe alma ve işte tutma konusundaki bütünsel yaklaşımı ile 2019 Catalyst Award ödülünü kazanan şirket, Fransa’da 2019 yılında ücret eşitliği konusunda en iyi şirketlerden biri olarak seçildi. Rusya’da 2018 Woman Who Matters ödülünü kazanan Schneider Electric, Brezilya’da Brezilya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi'nden 2018 Kadın Liderlik Ödülü'nü aldı.

Bu ödüller, Schneider’in küresel katılımcılık değerlerini uygulama konusundaki yerel liderlik başarılarının yanı sıra, kendi alanında en iyi yetenekleri çekme ve elde tutma konusunda şirket liderlerinin geliştirdikleri eşsiz politika ve uygulamaların da kanıtı niteliğinde. Schneider Electric, BM Kadını Güçlendirme İlkelerine ve yüzde 100 liderlik bağlılığı ile cinsiyet eşitliği uygulamalarını güçlendirdi.