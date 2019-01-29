Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon mersin Bursa dünya
6 modelini sergileyecek
6 modelini sergileyecek
En çok o satıldı
En çok o satıldı
Panei satacak
Lübnan'a panei satacak
Dünya Ekonomisi 2019’u Yumuşak İnişle Tamamlayacak
Euler Hermes o raporu açıkladı!
RAV4 yenilendi
RAV4 yenilendi

Schneider Electric, gençleri geleceği tasarlamaya davet ediyor

- Schneider Electric daha sürdürülebilir şehir fikirleri için Go Green in the City yarışmasını 9. kez düzenleyecek - Schneider Electric İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Olivier Blum: - "Go Green in the City'nin daha iyi bir gelecek için fikirler geliştiren öğrencilere yönelik bir platform haline gelmesinden gurur duyuyorum"

Schneider Electric, gençleri geleceği tasarlamaya davet ediyor
banner17

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric daha akıllı, daha verimli ve daha sürdürülebilir şehir fikirleri için Go Green in the City yarışmasını 9. kez gerçekleştiriyor.

Schneider Electric açıklamasına göre, şirket uzmanları ile dünyanın önde gelen sektör liderlerinin rehberliğinde bu sene dokuzuncusu düzenlenen Go Green in the City 2019’da, Dijital Ekonominin Güçlendirilmesi alanındaki zorluklar ve fırsatlara dair cesur fikirler yarışacak.

Son başvuru tarihi 25 Mayıs 2019 olan yarışmanın finali, 2-3 Ekim 2019'da Barselona'da gerçekleştirilecek.

Her sene olduğu gibi bu sene de katılımcı öğrenciler bir iletişim ağı kurma ve sektör uzmanlarından mentorluk alma şansı yakalayacaklar. Yarışmanın kazananları ise Schneider Electric'te çalışma fırsatı elde edecekler.

Yarışmanın, Schneider Electric’in sürdürülebilirlik BM Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri (SDG) ile ilgili taahhütleri doğrultusunda hazırlanan kategorileri ise, "Geleceğin Binaları", "Geleceğin Tesisleri", "Geleceğin Şebekeleri" ve "Sürdürülebilirlik ve Enerjiye Erişim" olarak belirlendi.


- Takımların eğitimini sürdüren iki öğrenciden oluşması gerekiyor


Açıklamada verilen bilgilere göre, katılımcı takımların akredite işletme, mühendislik, fizik, bilgisayar, matematik ve diğer bölümlerde eğitimini sürdüren iki öğrenciden oluşması gerekiyor.

Bunun yanı sıra öğrencilerin yarışma boyunca aynı ülkede veya bölgede olmaları da ön koşul olarak sunuluyor. Schneider Electric’in önem verdiği konulardan biri de cinsiyet eşitliği. Bu doğrultuda ise her takım Çeşitlilik ve Katılımı teşvik ilkelerine uygun olarak en az bir kadın üye barındırmak zorunda.

Schneider Electric İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Olivier Blum, Go Green in the City 2019 hakkında, "Bugünün gençleri, kendileri için daha parlak bir gelecek inşa etme anlamında çeşitli zorluklarla karşı karşıyalar. Sürdürülebilir bir gelecek yalnızca gençlere fırsat verilmesi ve inovasyonun arkasındaki itici güç olmalarına yardım edilmesiyle mümkündür. Go Green in the City'nin daha iyi bir gelecek için fikirler geliştiren öğrencilere yönelik bir platform haline gelmesinden gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Go Green In The CitySchneider Electric
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1