Schneider Electric, One Planet Summit'e katıldı

İSTANBUL (AA) - Enerji yönetimi ve otomasyonu alanlarında faaliyet gösteren Schneider Electric, dünya liderlerini iklim değişikliği konusunda aksiyon almak üzere buluşturan One Planet Summit’te yer aldı.



Schneider Electric açıklamasına göre, bu yıl Nairobi'de düzenlenen One Planet Summit’in başkanlığını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta üstlendi.



Zirvede güçlü bir rol alan Schneider Electric yöneticileri, şirketin temiz teknoloji çözümleri ile iklim konusundaki tutkusunu ve taahhütlerini önemli ölçüde hızlandırdığını duyurdu.

Şirket, ayrıca, One Planet Summit koalisyonuna "Düzenleyici, finansal ve teknolojik açıdan yeni cesur fikirlerin enerjiye mikro şebeke odaklı erişimi nasıl büyütebileceği" konusunda bir çalışma sundu. Buna göre enerji, ekonomik gelişim için en büyük temel olarak sağlık, tarım ve daha iyi yaşam koşullarına erişimi kolaylaştıran yeni kapılar açıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Sürdürülebilirlik Başkanı Gilles Vermot Desroches, "One Planet koalisyonu sürdürülebilir ve ekonomik fırsatların, işlerin ve inovasyonların yaratılması için önem taşıyor. Bu paradigma değişimini sağlamak için iklim değişikliğindeki sorumluluğumuzu kabul ediyoruz ve herkesin, her yerde eşit ve iyi bir yaşam sürmesi için iş dünyasının iklimsel, sosyal ve çevresel risklere karşı önlemler alabileceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- Schneider Electric’in Afrika’ya desteği sürecek







Verilen bilgiye göre, Schneider Electric, sponsoru olduğu Marathon de Paris'in organizatörü ASO ile birlikte etkinlikten kaynaklanan emisyonları dengelemek ve yüzde 100 karbon nötrlüğü elde etmek için Geçim Desteği Fonları'na yatırım yapacağı Kenya'nın Doğu Embu bölgesine ziyaretleri destekleyecek. Geçim Desteği Fonu ise Hifadhi projelerini genişletmek için Climate Pal ile ortaklık yapacak.

Hifadhi projesi kapsamında mutfak ocakları ve ağaç tohumları dağıtılıyor. Böylece son 50 yılda neredeyse 10 kat küçülmüş olan Kenya'daki orman alanları güçlendiriliyor ve her gün sadece yemek yapmak için 20 kilogram odun taşıyan kadınlara ocak hediye ediliyor. Çevre için günlük işleri daha verimli ve daha temiz hale getiren teknoloji de değişimi teşvik ediyor. Örneğin, güneş enerjili mutfak ocakları ve su pompaları zahmetli ve zaman alan ev işlerini hafifletmeye yardımcı olarak kadınların eğitim ve ekonomik fırsatları değerlendirmelerine olanak sağlıyor.





- Schneider Electric, düşük karbonlu ekonomiyi destekliyor





180 yılı aşkın köklü bir deneyime sahip olan firma, sürdürülebilir ekonominin düşük karbonlu ekonomiden geçtiğine inanıyor. Son dönemde yapılan araştırmalar da bunu destekler nitelikte. Şirketin GreenBiz ortaklığında yürüttüğü bir araştırmaya göre, kamusal enerji ve/veya sürdürülebilirlik hedeflerine sahip şirketler çeşitli avantajlara sahip oluyor.

Buna göre, kamusal hedefler belirleyen şirketlerin yüzde 50'sinden fazlasının yenilikçi çözümler benimseme olasılığı daha yüksekken, proje fonları sağlama konusunda da daha başarılı olduğu belirlendi. Ayrıca, çalışmalarında da daha iyi sonuçlar elde ediyorlar.

