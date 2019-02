Schneider Electric, The Circulars 2019 ödülünü aldı - Şirket, döngüsel ekonomideki faaliyetlerinden ötürü "Çok Uluslu Şirketler" kategorisinde The Circulars 2019 ödülünün sahibi oldu - Schneider Electric Başkanı ve Üst Yöneticisi Jean-Pascal Tricoire: - "Döngüsel ekonomi, bir global stratejik dönüşüm ve yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor"

12 Şubat 2019 Salı 12:30