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Schneider Electric yeni merkezi soğutma çözümü "30 kW InRow"u tanıttı

- Schneider Elektrik Soğutma Genel Müdür Yardımcısı Ben Smith: - "Güçlü kompakt yapısı ve eşsiz verimliliği ile 30kW InRow aynı soğutma kapasitesi ihtiyacında, daha az soğutma ürünü kullanmanıza olanak tanır"

Schneider Electric yeni merkezi soğutma çözümü
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İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, EcoStruxure uyumlu soğutma portföyünü, 30kW InRow DX çözümü ile genişlettiğini duyurdu.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, 300 milimetre yarı kabin formatında erişebilir olan bu veri Merkezi soğutma çözümü, pazara verimlilikte liderlik etmesi ve veri merkezlerinin yükselen yoğunluğuna karşı çözüm olması bekleniyor.

Veri merkezlerinin konsolidasyonu ve modernizasyonu doğrultusunda soğutma çözümlerinin daha küçük yer kaplayarak daha fazla soğutma kapasitesi vermesi ve anlık veri merkezi yüklerine göre esnek kabiliyeti ile adapte olabilmesi giderek ihtiyaç haline geldi.

Açıklamada, 30 kW InRow DX'in veri merkezlerinin yenilenmesi, güçlendirilmesi veya herhangi bir IT ortamı için ideal bir çözüm olacağı kaydedildi.

Güçlü kompakt ölçüsü ve enerji verimli dizaynı sayesinde InRow DX, gelecek nesil küçük ve orta ölçekli veri merkezleri için çok yönlü ve öngörülebilir soğutma sistemi olacağı belirtildi.

30kW InRow DX'in sağladığı faydaların bazıları şöyle sıralandı:

"Önceki modeline kıyasla 3x fazla kapasite sağlar. Bu da daha az soğutma cihazı ve daha çok IT ekipmanı için yer kalıyor demektir. Kullandığı verimli kompresör ve fanlar sayesinde operasyonel maliyetlerinizi (OpEx) azaltır ve diğer IT ekipmanlarına daha fazla güç bırakır. Yaygın kurulum zorluklarına ve beyaz alanın içindeki azalan servis ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verir. Değişken hızlı kompresör sürücüsü, güncel termal ihtiyaca göre soğutma yükünün de adapte olmasına izin verir. Cihazın az akım çekmesinin tesiri ile elektriksel altyapı yatırım maliyerlerini (CapEx) düşürür. Ekipman performansının ve 7/24 durumunun uzman servis bürosu tarafından global izlenebilirliği ile kolay yönetim imkanı sunar."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Elektrik Soğutma Genel Müdür Yardımcısı Ben Smith, yeni merkezi soğutma çözümünün verimliliği konusunda bilgi vererek, "Eğer konsolidasyon, modernizasyon veya veri merkezinizi genişletiyorsanız ve yeni gelecek işlemcilerin oluşturacağı ısı profilini yönetmek konusunda sıkıştıysanız, yeni çok yönlü 30kW InRow DX sizin için en ideali. Güçlü kompakt yapısı ve eşsiz verimliliği ile 30kW InRow aynı soğutma kapasitesi ihtiyacında daha az soğutma ürünü kullanmanıza olanak tanır." değerlendirmesinde bulundu.

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Ben SmithSchneider Electric
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