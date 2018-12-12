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Schneider Electric'e sertifika

- Schenider Electric'in önceden yapılandırılmış 13 SKU ve Micro Data Center Xpress SX 24U ve 42U dahil Darbeye Dayanıklı Paketleme ile tüm NetShelter SX ürün grubu, Cisco UCS Kabin entegrasyonu yapılmış olarak sevk edilme sertifikasyonunu almaya hak kazandı

Schneider Electric'e sertifika
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İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, APC NetShelter Kabinleri ve Mikro Veri Merkezleri Cisco tarafından sertifikalandırıldı.

Schneider Electric açıklamasına göre, enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, EDGE Congress'te, Darbeye Dayanıklı Paketleme'ye sahip APC NetShelter SX için Cisco Birleşik Bilgi İşlem Sistemi (UCS) kabin kurulumu tamamlanmış bir şekilde sevk sertifikasyonunun tek bir standart boyuttan tüm ürün hattını kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.

NetShelter SX ürün grubu, Darbeye Dayanıklı Paketlemesi ile önceden yapılandırılmış 13 SKU ve APC fiziksel altyapısının tamamı ile önceden entegre edilmiş Micro Data Center Xpress SX 24U ve 42U gibi konfigürasyon ve siparişe göre mühendislik fabrika süreçleri ile binlerce kişiselleştirme seçeneği içeriyor. Bu kapsamda tüm bu ürünlerin, Cisco UCS sunucuları ile birlikte önceden entegre edilmiş bir paket olarak dünya çapında gönderimi onaylandı.

Sertifikasyonun tüm ürün grubunu kapsamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Schneider Electric IT Bölümü'nden Dave Johnson, "Bu sertifika, müşterilerimiz için çok önemli. Çünkü milyonlarca dolarlık ekipman bulunan ürün sevkiyatının sertifikalandırıldığını garanti ediyor." ifadelerini kullandı.

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Schneider Electric
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