"SDG"nin kaçan sözcüsü Talal Silo, Anadolu Ajansı'na konuştu

ANKARA (AA) - Terör örgütü PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'den kaçan sözcüsü Talal Silo, Anadolu Ajansı'na konuştu.

Silo, Suriye'de PYD/PKK işgalindeki bölgeden geçen ay ortalarında kaçarak geldiği Türkiye'de, AA'nın sorularını yanıtladı.

PYD/PKK'nın paravan olarak kullandığı Suriye Demokratik Güçleri'nde (SDG) terör örgütünün ele başlarıyla oldukça yakın ilişkiler geliştiren Silo, Amerikalı yetkililerin silah yardımlarıyla ilgili bilinmeyen birçok ayrıntıyı gözler önüne serdi.

Silo, SDG'nin nasıl kurulduğunu, PYD/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz'e çıkış koridoru konusunda ABD'li yetkililerin neler söylediklerini, Rakka'dan DAEŞ'lileri tahliye anlaşmasının nasıl yapıldığını ve Türkiye'nin Karaçok operasyonunun sonuçları gibi bir dizi konuyu açıklığa kavuşturdu.

AA'nın bölümler halinde yayımlayacağı Silo röportajının ilki, yarın sabah abonelerle paylaşılacak.