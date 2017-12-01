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'SDG'nin kaçan sözcüsü Talal Silo Anadolu Ajansı'na konuştu

Terör örgütü PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'den kaçan sözcüsü Talal Silo, Anadolu Ajansı'na konuştu.

'SDG'nin kaçan sözcüsü Talal Silo Anadolu Ajansı'na konuştu

ANKARA (AA) - Terör örgütü PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'den kaçan sözcüsü Talal Silo, Suriye'de PYD/PKK işgalindeki bölgeden geçen ay ortalarında kaçarak geldiği Türkiye'de, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

Terör örgütü PKK/PYD sözcüsü Silo örgütten ayrıldı

PYD/PKK'nın paravan olarak kullandığı Suriye Demokratik Güçleri'nde (SDG) terör örgütünün ele başlarıyla oldukça yakın ilişkiler geliştiren Silo, Amerikalı yetkililerin silah yardımlarıyla ilgili bilinmeyen birçok ayrıntıyı gözler önüne serdi.

Silo, SDG'nin nasıl kurulduğunu, PYD/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz'e çıkış koridoru konusunda ABD'li yetkililerin neler söylediklerini, Rakka'dan DAEŞ'lileri tahliye anlaşmasının nasıl yapıldığını ve Türkiye'nin Karaçok operasyonunun sonuçları gibi bir dizi konuyu açıklığa kavuşturdu.

AA'nın bölümler halinde yayımlayacağı Silo röportajının ilki, yarın sabah abonelerle paylaşılacak.

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Anahtar Kelimeler:
TALAL SİLOTürkiye
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