Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin ekonomi Bursa boeing moda
İTO'dan istihdam çağrısı
İTO'dan istihdam çağrısı
Motorin ve benzine zam
Motorin ve benzine zam
Üç finans ödülü birden
Üç finans ödülü birden
Lezzetin peşinde...
Lezzetin peşinde...
İlk operatör oldu
İlk operatör oldu

"Searching For Sound" belgeseline ödül

- MPSE Golden Reel Awards'un "Tiyatro Dışı Belgesel" dalında kazananı Türk müziğin kökenine yolculuğu işleyen Red Bull Media House yapımı "Searching for Sound" belgeseli oldu

banner17

İSTANBUL (AA) - ABD'de düzenlenen Motion Picture Sound Editors (MPSE) Golden Reel Awards'un "Tiyatro Dışı Belgesel (Non-Theatrical Documentary)" dalında kazananı Türk müziğin kökenine yolculuğu işleyen Red Bull Media House yapımı "Searching for Sound" belgeseli oldu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, belgesel, Islandman projesi ile tanınan Tolga Böyük ve Hey! Douglas projesiyle sevilen VEYasin’in Türk müziğinin köklerine yolculuğunu konu alıyor.

Her yıl sinema sektöründe ses alanında en başarılı yapımları ödüllendiren ve Los Angeles'ta düzenlenen MPSE Golden Reel Awards'ta Red Bull Media House yapımı "Searching for Sound" belgeseli "Tiyatro Dışı Belgesel" dalında ödüle layık görüldü.

Ses editörlüğü kategorisindeki en prestijli ödül olan MPSE’den büyük ödülle dönen belgeselde; Islandman projesi ile tanınan Tolga Böyük ve Hey! Douglas olarak bilinen müzisyen VEYasin, Türk müziğinin derinliklerini araştırıyor. Tolga Böyük ve VEYasin, "Böyük Serüven" adını verdikleri maceralarında; müziklerini besleyen ve onlara ilham veren seslerin sırrını bulmak için Türkiye’den Orta Asya’ya uzanan bir yola çıkıyor.

Başlangıç noktası olarak Cahit Berkay’ı seçen ikili, yolculuğun devamında aşıkların, şaman ayinleri yapan büyücülerin ve yerel müzisyenlerin kapılarını çalıyor.Red Bull TV'de yayınlanan Searching For Sound belgeselini hem RedBull.com’dan hem de Red Bull Music& Culture Youtube kanalından izlemek mümkün oluyor.

Bu yıl 66’ncısı düzenlenen MPSE’nin amacı, sinema sektöründe ses editörlerinin tanınmasını artırmak, eğitimler vermek ve ses kayıtlarının sanatsal değerini göstermek. Törende "Searching For Sound"ın yanı sıra Bohemian Rhapsody, Roma, Westworld, The Marvelous Mrs. Maisel gibi yapımlar da birçok kategoride ödüle layık görüldü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Red Bull
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5