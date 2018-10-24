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Sebastien Loeb, Citroen C3 WRC ile etaplara geri dönüyor

İSTANBUL (AA) - Sebastien Loeb, Citroen C3 WRC ile İspanya'da etaplara geri dönüyor. Citroen açıklamasına göre, 2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın on birinci ayağı olan Galler Rallisi’nin ardından sıra İspanya Rallisi’nde. Hem...

Sebastien Loeb, Citroen C3 WRC ile etaplara geri dönüyor
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İSTANBUL (AA) - Sebastien Loeb, Citroen C3 WRC ile İspanya'da etaplara geri dönüyor.

Citroen açıklamasına göre, 2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın on birinci ayağı olan Galler Rallisi’nin ardından sıra İspanya Rallisi’nde. Hem asfalt hem de toprak etaplarında düzenlenecek rallide takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacaklar.

İspanya Rallisi’nde Citroen Total Abu Dhabi WRT adına Craig Breen-Scott Martin, Khalid Al Qassimi-Chris Patterson ekiplerinin dışında dokuz kez WRC şampiyonu olan Sebastien Loeb-Daniel Elena ikilisi de start alacak.

Sebastien Loeb-Daniel Elena ikilisi için İspanya Rallisi’nin ayrı bir önemi bulunuyor. Kariyerleri boyunca İspanya Rallisi’ni 8 kez kazanan (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012) Sebastien Loeb-Daniel Elena ikilisi kırılması zor bir rekoru ellerinde tutuyor.

Bu sezon başında başlayan ve her yarış öncesinde yayınlanan Little Big Racing by Citroen serisinin İspanya Rallisi için hazırlanan videosu da yayınlanmaya başladı. Videoda Citroen pilotu Sebastien Loeb yarış hakkında temel bilgileri veriyor.

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