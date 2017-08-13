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Şebnem Ferah, Açıkhava'da konser verdi

İSTANBUL (AA) - Rock müzik sanatçısı Şebnem Ferah, "BKM Açıkhava'da 2017" etkinlikleri kapsamında hayranlarıyla buluştu.Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser veren sanatçı, Çakıl Taşları", "Deli Kızım Uyan", Bırak...

Şebnem Ferah, Açıkhava'da konser verdi

İSTANBUL (AA) - Rock müzik sanatçısı Şebnem Ferah, "BKM Açıkhava'da 2017" etkinlikleri kapsamında hayranlarıyla buluştu.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser veren sanatçı, Çakıl Taşları", "Deli Kızım Uyan", Bırak Kadının Olayım", "Can Kırıkları", "Masum Değiliz" ve "Bugün" adlı şarkılarının da aralarında bulunduğu eski ve yeni şarkılarını yorumladı.

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan sanatçıya, klavyelerde Ozan Tügen, gitarlarda Kerem Özyeğen, bas gitarda Buket Doran, davulda Aykan İlkan, vokalde ise Ceren Tügen eşlik etti.

Ferah, sahnede yaptığı konuşmada, konser vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür eden Ferah, "Açıkhava konserlerinin ilk 3-4 şarkısı, biraz fazla heyecanlı geçiyor bizim açımızdan. Sonra açılıyoruz. İlk 3-4 parça, hani insan daldığı zaman yukarısı ve aşağısı olmaz ya biraz öyle geçiyor. Şimdi ışıklar yanıp sizi görünce içim rahatladı. Sizi çok seviyorum. Siz ne kadar rahat olursanız biz de o kadar rahat oluruz. Rahat olunca tam kalbimizden geldiği gibi çalıp söyleyebiliyoruz." diye konuştu.

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