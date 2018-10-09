SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya'ya 37 kilometre uzaklıktaki Geyve ilçesinde 550 dönüm alanda kurulacak Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB), oluşturacağı 3 bin kişilik istihdamla bölgede üretilen sebze ve meyveyi işleyerek Türkiye pazarına sunacak.

Sakarya'nın tarımla geçimini sağlayan Geyve ilçesinde, valilik, ticaret odası ve belediye ortaklığında bölgede elde edilen meyve ve sebze ürünlerinin arttırılması ve ucuz tüketime katkı sağlanması amacıyla Gıda İhtisas OSB kuruluyor.



Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin iyi yağış alan Karadeniz iklim kuşağında yer alan bir il olduğunu ve verimli Sakarya Nehri havzasında bulunduğunu, yılda üç defa kaliteli meyve ve sebze hasadı yapmanın mümkün olduğunu aktardı.

- "Geyve, İstanbul'un adeta sebze meyve deposudur"



Nüfusunun yüzde 90'ının tarımla geçimini sağladığı Geyve ilçesinde yılda 70 bin ton ayva üretildiğini dile getiren Balkanlıoğlu, bunun yanı sıra 40 bin ton üzüm, tonlarca kiraz ve şeftali de üretildiğini belirtti.



Geyve'nin İstanbul'un adeta sebze meyve deposu konumunda olduğuna işaret eden Balkanlıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu nedenle Geyve halkının ve üreticilerimizin, ürünlerini daha iyi değerlendirip pazarlayabilmek için gıda ihtisas organize sanayi bölgesi talepleri oldu. Bu konuda yer seçimi yapıldı, 550 dönüm bir alanda ihtisas OSB için müracaatlar yapıldı. Bakanlıktan onay bekleniyor ve takibimiz altında. Bittiği zaman Türkiye'de nadir bulunan özel meyvecilik ihtisas organize sanayi bölgesi burada açılacak ve çiftçiler, ürünlerini Türkiye'nin her tarafına çok güzel ve rahatlıkla pazarlayabilecekler."



Vali Balkanlıoğlu, kurulacak gıda ihtisas OSB'de standartların ve ölçütlerin geliştirilmesi halinde iç piyasanın yanı sıra yurt dışında da pazarlama imkanı doğacağını belirterek, çiftçinin malını çok daha kolay pazarlayacağını anlattı.

Meyve sebzedeki fiyat farkının yüksek olduğuna değinen Balkanlıoğlu, buradaki sebze meyve OSB'sinin tüketiciyle toptancıyı buluşturacağını kaydetti. Balkanlıoğlu, burada üreticilerle ihracatçılar ve tüccarlar arasında aracısız bir yapı oluşacağını vurguladı.

- "Pazar payı oluşturalım istedik"



Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya da ilçenin geçimini tarımdan sağladığını ve ilçedeki her evin bir tarlası olduğunu aktardı.



OSB için 21 fabrikadan gelen taleplerin tamamının gıdayla alakalı olduğuna işaret eden Kaya, "İlçemizde çıkan ürünlerin şeftalisinden eriğine ama en baş ürünümüz ayvanın işlenebileceği, piyasaya sunulabileceği ve tanıtılabileceği fabrikaların olacağı bir bölge. Allah nasip ederse de kısa bir sürede kuruluşunu tamamlayıp hem bölgedeki gençlerimize 3 bine yakın iş istihdamı sağlayacağız hem de çıkan ürünlerimizin katma değerini arttırarak bölge insanımızın refahını biraz daha yükseltmeyi planlıyoruz. Sakarya'nın güneyi olan bu bölgemizde Taraklı ve Pamukova'mızda yetişen çeşitli ürünlerimiz var. Bunu sadece ilçelerimizle sınırlandırmayın, çevre illerde tarımsal faaliyetler devam etmekte." diye konuştu.

- "Yaklaşık 300 milyon liralık üretim pazarıyız"

Kaya, ilçenin İstanbul'un bir mahallesi konumuna geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"İstanbul'a gidecek malların üretiminde en büyük maliyet nakliyeyle alakalı. İstanbul'a en yakın bölge de biziz ve gıda ihtisas anlamında organize sanayi bölgesi sadece bizde var. Allah ömür verir başladığımızda tüm bölgenin ürünlerinin işlenebileceği, bölge çiftçimize ciddi bir katma değer sağlayacağını düşünüyorum. Zaten toplumda gördüğünüz gibi insanlar artık eskisi gibi yöresel ve doğal beslenmeye çalışıyorlar. İnşallah bu da bir katma değer, önem sağladı.



Biz yaklaşık 300 milyon liralık üretim pazarıyız. Bu ürünler işlendiğinde oluşacak katma değeri sizler düşünün. Burada ham olarak satılan mal yaklaşık 300 milyon lira."



