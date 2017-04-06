Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

Sebze-meyveler hipertansiyonu düşürüyor

ANKARA (AA) - Potasyum açısından zengin sebze ve meyve tüketiminin kan basıncını düşürerek hipertansiyon ve ona bağlı kalp hastalıklarının önlenmesine yardımcı olduğu tespit edildi.Güney California Üniversitesi (USC) Keck Tıp Fakültesinden...

Sebze-meyveler hipertansiyonu düşürüyor

ANKARA (AA) - Potasyum açısından zengin sebze ve meyve tüketiminin kan basıncını düşürerek hipertansiyon ve ona bağlı kalp hastalıklarının önlenmesine yardımcı olduğu tespit edildi.

Güney California Üniversitesi (USC) Keck Tıp Fakültesinden hücre ve nörobiyoloji profesörü Alicia McDonough'un yaptığı çalışmaya göre, tatlı patates, avokado, ıspanak, muz, fasulye hatta kahve gibi potasyum açısından zengin sebze ve meyve tüketimi, yüksek tansiyonun düşürülmesinde yardımcı oluyor.

Potasyumun insan vücudu üzerindeki faydalarını göstermek isteyen McDonough, son bilimsel çalışmaları, kendi laboratuvarı ve çeşitli laboratuvarlarda kemirgenler üzerinde test etti.

Çeşitli nüfus çalışmalarının tüketilen sodyum miktarından bağımsız olarak, potasyum tüketiminin kan basıncını düşürdüğünü tespit eden McDonough, ayrıca potasyum takviyesi ile yapılan girişimsel çalışmalarda da potasyumun kan basıncı üzerinde doğrudan olumlu etki yaptığını ortaya koydu.

McDonough, "Sodyum tüketimini azaltmanın, kan basıncını düşürmek için iyi bir yöntem olduğu bilinir ancak araştırmalar potasyum açısından zengin diyet uygulamanın da hipertansiyon üzerinde eşit derecede etkisi olduğunu saptadı." dedi.

"Potasyum açısından zengin beslendiğiniz zaman böbrekleriniz daha fazla tuz ve su ifraz ederek potasyum atar. Yani yüksek potasyum tüketmenin diüretik etkisi vardır." diyen McDonough, insanoğlunun eski atalarının daha çok sebze, meyve, fasulye ve tahıllarla beslenerek düşük sodyum, yüksek potasyum diyeti uyguladığını anlattı. Artık insanların sodyum ağırlıklı beslendiklerini ifade eden McDonough, bu durumun hipertansiyon ve kalp hastalıklarına davetiye çıkardığını belirtti.

McDonough, "Günümüzde, özellikle Batı tarzı diyetler eski zamanlardakinden oldukça farklı. İnsanlar işlenmiş gıdayla sodyum ağırlıklı fakat potasyum açısından fakir besleniyor. Bu da yüksek tansiyona neden oluyor." ifadesini kullandı.

Hipertansiyon dünya genelinde bir milyardan fazla insanı etkileyen küresel bir sağlık sorunu. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, kalp krizine bağlı ölümlerin yüzde 51'i, kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin ise yüzde 45'i hipertansiyona bağlı nedenlerle gerçekleşiyor.

McDonough'un incelemelerinin sonuçları "Physiology Endocrinology and Metabolism" dergisinde yayımlandı.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Güney California ÜniversitesiHipertansiyonPotasyumSodyum
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5