Sebze-meyveler hipertansiyonu düşürüyor

ANKARA (AA) - Potasyum açısından zengin sebze ve meyve tüketiminin kan basıncını düşürerek hipertansiyon ve ona bağlı kalp hastalıklarının önlenmesine yardımcı olduğu tespit edildi.

Güney California Üniversitesi (USC) Keck Tıp Fakültesinden hücre ve nörobiyoloji profesörü Alicia McDonough'un yaptığı çalışmaya göre, tatlı patates, avokado, ıspanak, muz, fasulye hatta kahve gibi potasyum açısından zengin sebze ve meyve tüketimi, yüksek tansiyonun düşürülmesinde yardımcı oluyor.

Potasyumun insan vücudu üzerindeki faydalarını göstermek isteyen McDonough, son bilimsel çalışmaları, kendi laboratuvarı ve çeşitli laboratuvarlarda kemirgenler üzerinde test etti.

Çeşitli nüfus çalışmalarının tüketilen sodyum miktarından bağımsız olarak, potasyum tüketiminin kan basıncını düşürdüğünü tespit eden McDonough, ayrıca potasyum takviyesi ile yapılan girişimsel çalışmalarda da potasyumun kan basıncı üzerinde doğrudan olumlu etki yaptığını ortaya koydu.

McDonough, "Sodyum tüketimini azaltmanın, kan basıncını düşürmek için iyi bir yöntem olduğu bilinir ancak araştırmalar potasyum açısından zengin diyet uygulamanın da hipertansiyon üzerinde eşit derecede etkisi olduğunu saptadı." dedi.

"Potasyum açısından zengin beslendiğiniz zaman böbrekleriniz daha fazla tuz ve su ifraz ederek potasyum atar. Yani yüksek potasyum tüketmenin diüretik etkisi vardır." diyen McDonough, insanoğlunun eski atalarının daha çok sebze, meyve, fasulye ve tahıllarla beslenerek düşük sodyum, yüksek potasyum diyeti uyguladığını anlattı. Artık insanların sodyum ağırlıklı beslendiklerini ifade eden McDonough, bu durumun hipertansiyon ve kalp hastalıklarına davetiye çıkardığını belirtti.

McDonough, "Günümüzde, özellikle Batı tarzı diyetler eski zamanlardakinden oldukça farklı. İnsanlar işlenmiş gıdayla sodyum ağırlıklı fakat potasyum açısından fakir besleniyor. Bu da yüksek tansiyona neden oluyor." ifadesini kullandı.

Hipertansiyon dünya genelinde bir milyardan fazla insanı etkileyen küresel bir sağlık sorunu. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, kalp krizine bağlı ölümlerin yüzde 51'i, kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin ise yüzde 45'i hipertansiyona bağlı nedenlerle gerçekleşiyor.

McDonough'un incelemelerinin sonuçları "Physiology Endocrinology and Metabolism" dergisinde yayımlandı.



