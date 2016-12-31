Sebze ve meyvede yeni hedef Ortadoğu

İSTANBUL (AA) - HALİL İBRAHİM BAŞER - Kuzey Irak'ın Erbil kentinde yapımı süren ve tamamlandığında dünyanın en büyük sebze ve meyve hallerinden biri olacak alanda, Türkiye'de üretilen sebze ve meyvelerin Ortadoğu'ya pazarlanması hedefleniyor.

Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu (TÜMESKOM) Başkanı Burhan Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, dünyanın önde gelen sebze ve meyve üreticilerinden birisi olduğunu belirterek, ürün kalitesi nedeniyle de çok sayıda ülkede tercih edildiğini söyledi.

Türkiye'nin bu alandaki pazar payını ve çeşitliliğini arttırmak için çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Er, artık dış pazarlardaki müşterilerin, sadece ürün almak için değil hal kurmak için de kendilerine başvurduklarını vurguladı.

Er, yurt dışındaki bazı müşterilerin Türkiye'nin bu konudaki deneyiminden faydalanmak istediklerini ifade ederek, "Bu işin nasıl yapıldığını bizden öğrenmek istiyorlar, bu da bizi gururlandırıyor. Bu durum, ülkemizin bu alanda lider olduğunu ve bunun da diğer ülkeler tarafından kabul edildiğini gösteriyor." dedi.



- "Bölgede merkez olacak"

Bu kapsamda yeni bir döneme girildiğini dile getiren Er, "Kuzey Irak'ın Erbil kentinde, dünyanın en büyüklerinden olacak sebze ve meyve hali kuruluyor. Zaten Türkiye'nin o bölgedeki ağırlığı malum. Hal kuracaklar ama bu konuda fazla tecrübe ve bilgileri yok. Bizim bu konudaki potansiyelimizi bildikleri için bundan faydalanmak istiyorlar. Bize başvurdular. Bir süredir sık sık Türkiye'ye gelerek, neler yapmaları gerektiği konusunda fikir ve bilgi alıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar onlara yardımcı oluyoruz. Onları eğitiyoruz." ifadelerini kullandı.

Er, burada kurulacak sebze ve meyve halinin, Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, özellikle Akdeniz ve Doğu bölgelerindeki ürünlerin yarıya yakınının bu halde pazarlanacağını kaydetti.

TÜMESKOM Başkanı Burhan Er, söz konusu halin, bölgede merkez olacağını, Türk üreticilerin ve tüccarların merkezde ciddi ağırlığının bulunacağını vurguladı.



- "Türklerden belli bir süre kira ve vergi almayacaklar"

Sebze ve meyve halinin yapımının tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Er, "Bir iki ay içinde açılışı olacak. Burası faaliyete geçtikten sonra, üreticilerimiz ürünlerini direkt buraya götürüp, satacak. Ürünlerimiz buradan Ortadoğu ülkelerine çok daha rahat pazarlanacak. Böylece Ortadoğu, Rusya'dan sonra Türkiye'nin en büyük ikinci pazarı haline gelmiş olacak. Çok daha fazla ülkeye çok daha ürünümüz girmiş olacak." diye konuştu.

Er, hal yetkililerin Türk üretici ve tüccarlara büyük önem verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hali zaten neredeyse bize kurduruyorlar. Ürünlerimizin, tüccarlarımızın oranın hakimi olmasını istiyorlar. 'Mutlaka ürünlerinizi buraya getirip, burada pazarlayın.' diyorlar. Halde yer alacak Türk üretici ve tüccarlardan belli bir süre kira da vergi de almayacaklar. 'Yeter ki gelin.' diyorlar. Bu şansı kullanmak istiyoruz ve orada mutlaka olacağız."