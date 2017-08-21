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Sebzeyi tezgahtan değil tarladan alıyorlar

- Çankırı'da yol kenarlarındaki tezgahlarda satış yapan çiftçiler, isteyen müşterilere tarladan sebze toplama imkanı da sağlıyor

Sebzeyi tezgahtan değil tarladan alıyorlar

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da yol kenarlarındaki tezgahlarda satış yapan çiftçiler, isteyen müşterilere sebzelerini tarladan toplama imkanı da sunuyor.

Tüney köyünde yaşayan çiftçiler, Çankırı-Ankara kara yolunda kurdukları tezgahlarda, tarlalarında yetiştirdikleri ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor.

Çiftçiler, şehir hayatından bunalan, marketten alışveriş yapmaktan bıkan müşterilerine, tarladan istedikleri sebze ya da meyveyi toplama fırsatı da veriyor.

Çiftçi Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde yaklaşık 6 dönümlük arazide sebze yetiştirdiğini söyledi.

Ürünlerini 9 yıldır yol kenarında sattığını belirten Aydın, "Ürünlerimiz tamamen organiktir. Hiç fenni gübre kullanmıyoruz. Yoldan gelen geçen vatandaşlar, ihtiyaçlarını buradan karşılıyor. Müşteri isterse tarladan ürünleri kendi toplayabiliyor. Elleriyle ürünleri toplayan müşteriler mutlu oluyor." dedi.

Çiftçilerden Halim Yıldırım da mayısta fideleri toprakla buluşturduklarını, temmuzda ise ürünleri toplamaya başladıklarını anlattı.

Yıldırım, "Yol kenarında yaklaşık 30 tezgah var. 8 yıldır burada satış yapıyorum. Vatandaşlar artık alıştılar bize. Yoldan geçerken geliyorlar, tarladan ürünleri toplayıp, alıp gidiyorlar. Hem onlar mutlu oluyor hem de bizler memnun kalıyoruz." diye konuştu.

Müşterilerden Harun Sungur da işi nedeniyle Ankara-Çankırı yolunu sık sık kullandığını belirtti.

Buradan geçerken yol kenarındaki tezgahlara uğradığını dile getiren Sungur, tarlada sebze toplamaktan keyif aldığını kaydetti. Sungur, "Bu, bizim için de değişiklik oluyor. Bu şekilde deşarj oluyoruz. Toprakla uğraşınca insan rahatlıyor. Ayrıca ürünlerin nasıl yetiştirildiğini de görebiliyoruz. Ne aldığımızı görüyoruz, ne yediğimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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