"Seçimin kazananı Türkiye oldu"

İSTANBUL (AA) - Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Amerikan Ticaret Odası (TABA-AmCham) Türkiye Genel Başkanı Ali Osman Akat, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kazananın Türkiye olduğunu belirterek, "Bu seçimle halkımız güçlü Türkiye'den, güçlü liderden, istikrardan, adaletten ve kalkınmadan yana oyunu kullandı." değerlendirmesini yaptı.

TABA-AmCham Türkiye Genel Başkanı Akat, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, seçimin kazananının Türkiye olduğunu belirtti.

Türk milletinin son 12 yılda Türkiye'yi yöneten Recep Tayyip Erdoğan'ı, kendi oylarıyla cumhurbaşkanı seçmesinin son derece anlamlı olduğunu vurgulayan Akat, "Bu seçimle halkımız güçlü Türkiye'den, güçlü liderden, istikrardan, adaletten ve kalkınmadan yana oyunu kullandı." yorumunu yaptı.

Türkiye'nin Erdoğan başkanlığında yeni bir sürece girdiğini belirten Akat, şunları kaydetti:

"Yeni hükümet sistemi ile birlikte karar mekanizmaları daha çabuk işleyecek ve uygulamalar da daha hızlı gerçekleşecektir. Büyük bir olgunluk içinde tamamlanan seçim döneminin ardından piyasalar hareketlenecek ve ekonomi yeniden bir numaralı gündemimiz olacaktır. Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğine ve milli gelirini de sürekli arttıracağına şüphemiz yoktur. TABA-AmCham olarak, Türk-Amerikan iş dünyasını buluşturan bir kuruluş olarak, gerek yabancı yatırımların gerekse ülkemiz dış ticaretinin artması, her iki ülke arasındaki ilişkilerin kuvvetlendirilmesi, daha da güçlü bir ekonomi ve daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz

Yeni dönemin ilk cumhurbaşkanı olarak seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve oluşturacağı hükümetini şimdiden kutluyor ve başarılar diliyorum. Yine, yeni dönemde TBMM'de görev yapacak siyasi partiler ve milletvekillerini tebrik ediyor, daha güçlü bir Meclis iradesi yolunda yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum."





- "Ülkemizi daha ileri taşıyacak konulara odaklanılmalı"





Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği’nden (GYİAD) yapılan yazılı açıklamada ise gençlerin yüksek oranda katılım göstermesinden mutluluk duyulan seçim sonuçlarının ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

GYİAD'ın, erken seçim kararını olumlu olarak değerlendirdiği ve bu kararın ekonomik belirsizlikleri ortadan kaldıracağına inandığını ifade ettiği hatırlatılan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bugünden itibaren seçim ortamından uzaklaşarak çözüm bekleyen sorunlara ve ülkemizi daha ileri taşıyacak konulara odaklanılması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu doğrultuda, 24 Haziran’dan önce de belirttiğimiz gibi, OHAL’in kaldırılması ile başlayacak yeni dönemde AB ile ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımlar atılmalı, teknoloji odaklı yeni girişimlerin önünün açılması ve genç işsizliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı. Ayrıca, son dönemde piyasaların ve bilhassa KOBİ’lerin artan likidite problemlerine de ivedilikle çözüm aranmalı. Böylece iş dünyasının önünü net biçimde görebilmesi sağlanabilir ve yeni yatırımlar için uygun ortam oluşturulmuş olur.

Önemli bir seçim sürecinden sonra tekrar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve TBMM'de görev yapacak siyasi partiler ile milletvekillerini gönülden tebrik ediyor, gerçekleştirecekleri çalışmalarda başarılar diliyoruz. Biz de genç yönetici ve iş insanlarının temsilcisi olarak, ülkemiz için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalarımıza en güçlü şekilde devam edeceğiz."





- "Uzun vadeli yapısal düzenlemelerin hızla tamamlanması en büyük temennimiz"





Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin yüksek bir katılımla gerçekleştirildiğini belirterek, "Yürürlüğe giren yeni yönetim sisteminin ilk cumhurbaşkanı seçilen sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tüm yeni üyelerini tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yüzde 88 katılımla gerçekleşen seçim sonuçlarının, Türkiye’nin yaşadığı zorlu süreçten birlik ve beraberlik içinde güçlenerek çıkmasına katkı sağlamasının en büyük dilekleri olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olarak, yılın ikinci yarısının üretim odaklı bir anlayışla yönetilmesi, seçimlerin hemen ardından istikrarın sağlanması ve devamı için ekonomideki sorunlara öncelik verilmesi ve uzun vadeli yapısal düzenlemelerin hızla tamamlanması en büyük temennimizdir. Kuruluşundan bu yana geçen 34 yılda, Türk inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil eden bir sivil toplum örgütü olarak, seçim sonuçlarının ve yeni yönetim sistemimizin ülkemizin refahının artırılmasına ve huzur ortamının sağlanmasına vesile olmasını diliyoruz."





- "İstikrarı güçlendirecek adımlar atılmasını bekliyoruz"





Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nden (KAGİDER) yapılan açıklamada ise seçmenin görevini büyük bir olgunluk içinde yerine getirdiği ve tercihini ortaya koyduğu belirtildi.

Türkiye'nin bu seçimlerle ilk kez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçeceği hatırlatılan açıklamada, KAGİDER'in, bundan sonra Türkiye'de istikrarı, birlik ve beraberliği güçlendirecek adımlar atılması ve hızlı bir normalleşme sürecine girilmesini beklediği aktarıldı.

Açıklamada, "Makroekonomik göstergelerinin normal seyrinden saptığı ve ekonominin kırılgan koşullarla karşı karşıya kaldığı böyle bir dönemde Türkiye’nin, OHAL rejimini hızla geride bırakması ve gerekli reformları yaparak adalet sistemini güçlendirmesi büyük önem taşımaktadır. Bu sadece siyasi istikrara destek olmakla kalmayacak, aynı zamanda ekonomimizin de olası krizlere dayanıklılığını artırarak performansını yükseltecektir." denildi.