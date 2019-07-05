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Securitas "kahraman" güvenlik görevlilerini ödüllendirdi

- Securitas, fark yaratan, kayıp, hasar ve tehlikeyi önleyen çalışanlarını "Günün Kahramanları Ödül Töreni"ile onurlandırdı - Antalya Havalimanı’nda görev yapan ve x ray cihazından geçen yolcunun çantasındaki bakır kablo yoğunluğundan şüphelenerek bomba düzeneğinin yakalanmasını sağlayan Şerife Ernez ve diğer başarılı güvenlik görevlileri ödüllerini aldı

Securitas
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İSTANBUL (AA) - Securitas, fark yaratan, kayıp, hasar ve tehlikeyi önleyen çalışanlarını "Günün Kahramanları Ödül Töreni"nde ödüllendirdi.

Securitas açıklamasına göre, şirketin kayıp, hasar ve tehlikeyi önleyen çalışanlarını ödüllendirdiği geleneksel "Günün Kahramanları Ödül Töreni" Ankara'da bir otelde düzenlendi.

Her biri ayrı bir başarı hikayesi yazan 46 kahramanın ödül aldığı törene aileleriyle birlikte katılan Securitas çalışanları aynı zamanda 26 Haziran Özel Güvenlik Günü’nü de kutladılar.


- Bomba düzeneğinin yakalanmasını sağladı


Açıklamada verilen bilgilere göre, Günün Kahramanları, her yıl şube müdürlerinin önerileri ve bölge müdürlerinin onayıyla Ülke Başkanı, Ülke Başkan Yardımcıları, Kalite ve Risk Koordinatörlüğü ve İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’nün değerlendirmeleriyle seçiliyor.

Yaptıkları işlerle fark yaratan, can ve mal kaybının önüne geçen bu yılın gizli kahramanlarından bazılarının isimleri ve hikayeleri şöyle;

Antalya Havalimanı’ndan Şerife Ernez, havalimanı projesinde görev yaptığı birimde x ray cihazından geçen yolcunun çantasındaki bakır kablo yoğunluğundan şüphelenerek bomba düzeneğinin yakalanmasını sağladı.


- Yangın tüpüyle yangını söndürdü


Behçet Başça, otoparkta araçta kapalı kalan ve solunum güçlüğü çeken kişiyi camı kırarak araçtan dışarı çıkarttı.

Yusuf İlhan, bir petrol tesisinde mazot dolu tırdaki alevleri fark etti, önce itfaiyeye haber verdi, sonrasında sahada görevli diğer arkadaşından yardım isteyerek yangın tüpüyle yangını söndürdü.

Sedanur Eroğlu, büyük bir mobilya mağazasında alışveriş arabasında bulunan bayan çantasının başka bir şahıs tarafından alınması ile mağdur kişinin yardım talebi üzerine, hırsızlık yapan şahsı otopark bölgesinden çıkış yapmak üzereyken yakalattı.


- Çocuğun hayatını kurtardı


Talip Söner, büyük bir AVM projesinde AVM’ye ziyarete gelen ailenin dört yaşındaki çocuğun ayakkabısının yürüyen merdivene sıkışması üzerine merdiveni durdurarak çocuğu olası bir kazadan kurtardı.

Kemal Arslan, Antalya’da görev aldığı otelde sahilde 13 yaşındaki bir çocuğun balık tutarken denize düştüğünü fark ederek, denize girdi ve çocuğu sorunsuzca kıyıya çıkarıp hayatını kurtardı.


- Securitas Türkiye'nin 20 bin çalışanı var


Securitas Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, "Gece gündüz, yaz kış, bayram hafta sonu demeden çalışan ve varlıklarıyla topluma huzur veren değerli çalışanlarımıza, bu ödül aracılığıyla teşekkür etmek, yaptıkları işin önemini topluma hatırlatmak en büyük arzumuz." değerlendirmesini yaptı.

Securitas'ın telekomünikasyondan finansa, havacılıktan madenciliğe, enerji sektöründen endüstriyel tesislere kadar 21 segmente özel güvenlik çözümleri sunduğunu aktaran Kösereisoğlu, Securitas Türkiye'nin de 75 ilde, 11 Bölge Müdürlüğü’nde, 70 Şube Müdürlüğü ile, 3 bin 400 hizmet noktasında yaklaşık 20 bin çalışanı ile 900’ün üzerinde farklı projede hizmet verdiğini kaydetti.

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Günün Kahramanları Ödül TöreniSecuritas
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