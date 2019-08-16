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Securitas MADEP Projesi ile olası depreme hazırlanıyor

- Securitas, maddi manevi büyük kayıpların yaşandığı Marmara depreminin 20. yıl dönümünde Marmara Depremi Projesi’ne ivme kazandırdı

Securitas MADEP Projesi ile olası depreme hazırlanıyor
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İSTANBUL (AA) - Güvenlik sektörü şirketlerinden Securitas, maddi manevi büyük kayıpların yaşandığı 17 Ağustos Marmara depreminin 20. yıl dönümünde olası depremin zararlarını azaltmak için başlatılan Marmara Depremi Projesi’ne (MADEP) hız verdi.

Securitas açıklamasına göre, MADEP Projesi, Marmara depremine hazırlıklı olmak ve olası zararlarını azaltabilmek amacıyla başlatıldı. Proje kapsamında çalışanların katılımıyla gönüllü çalışma grupları kurarak düzenli toplantılar gerçekleştiren Securitas, detaylı bir eylem planı oluşturdu.

Açıklamada verilen bilgilere göre, 4 evreden oluşan MADEP’te evreler içlerinde belirli aşamalara ayrılıyor. İlk evrenin içinde yer alan idari kadronun bilinçlendirilmesi ve Securitas ofislerinin depreme dayanıklılık konusunda değerlendirilmesi aşamaları tamamlandı.

Kriz masası hazırlıklarını da tamamlayan MADEP projesi, Securitas gönüllülerinden Acil Durum Müdahale Ekibi (ADME) adı altında acil durum müdahale ekibini oluşturdu. İkinci aşamada saha ekibi, üçüncü aşamada iş ortaklarının bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Dördüncü aşamada ise, elde edilen bilgi ve birikimin bir hizmete dönüştürülerek diğer şirketlerin kullanımına sunulması planlanıyor.


- Kriz yönetimi planları hazırlandı


Türkiye’de 76 ilde 20 bine yakın çalışanıyla güvenlik sektörünün bilgi lideri olan Securitas’ın MADEP Projesi, öncelikli olarak olası Marmara depreminden ciddi olarak etkilenmesi öngörülen Marmara bölgelerini kapsıyor.

Bu kapsamda öncesinde depreme hazırlık, planlama ve zarar azaltma, sonrasında ise, acil müdahale, kriz yönetimi ve iş devamlılığını sağlama planları hazırlandı.


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ADMEDepreme HazırlıkSecuritas
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