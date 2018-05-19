Securitas Türkiye 2018’in kahramanlarını seçti

İSTANBUL (AA) - Securitas’ın geleneksel hale gelen “Günün Kahramanları” ödül töreninde 27 "kahraman" Securitas çalışanı ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, “Dürüst, Dikkatli ve Yardımsever” ilkelerini işlerine yansıtan ve örnek davranışlarıyla fark yaratan çalışanlar birbirinden ilginç hikayeleriyle can ve mal kaybını önledi.

Securitas Türkiye güvenlik görevlilerinden Selami Alpdağdaş, Metin Haşılcı, Halit Ceylan, Hasan Uyanık, Kadir Atan, Muzaffer Topçu, Hale Çobanoğlu, Sedat Taşçevirgen, Osman Cumhur Doğan, Merve Hellagü, Asile Ocak, Cumali Taşçı, Ahmet Borucu, Serkan Uğuz, Nurettin Öztekin, İbrahim Boyar, Musa Yerlikaya, Yalçın Göldeli, Ali Rıza Gök, Kamil Akal, Hasan Kaytan, Mustafa Günaydın, Büşra Sağlam, Burakcan İyiokur, Serkan Gökmen, Sabır Savgat, Kadir Demirkol 2018’nin "kahramanları" seçildi.

"Günün Kahramanları", gerekli tedbirleri alarak can kaybını önlemeleri, üstün dikkat ve gözlem sonucu dolandırıcılık suçunu ortaya çıkarmaları, buldukları yüklü miktarda kayıp parayı yetkililere teslim etmeleri gibi hem profesyonel hem de kişisel anlamda olumlu örnek teşkil eden çeşitli davranışlarıyla ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Secuitas Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, göreve duyulan bağlılığa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Securitas olarak birincil görevimiz hizmet sunduğumuz alanlarda insanların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlamak ve en iyi hizmeti sunmak. Bu anlamda aslında tüm çalışanlarımız bizim için birer kahramandır. Yedi yıldır erdemli çalışmalarıyla çalışma arkadaşlarına örnek teşkil eden kahramanlık hikayeleri yaratan çalışanlarımızı 'Günün Kahramanları' olarak adlandırıyoruz. Bu yıl 27 kahramanı ödüllendirdik, 2012 yılından bu yana 116 kahramanımız oldu. Her birine Securitas ailesine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Aslında bugün burada bulunan arkadaşlarımız 13 bin çalışanlarımızı temsil ediyorlar. Önümüzdeki yılın kahramanlık hikayelerini yazmak üzere tüm çalışanlarımıza başarılar diliyoruz.”



