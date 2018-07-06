Securitas Türkiye büyüyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği "Fortune 500" listesinde yüzde 27 büyüme ile Securitas Türkiye, 377. sırada yerini aldı.

Securitas'tan yapılan açıklamaya göre, özel güvenlik sektörünün lider kuruluşu olarak teknolojiye büyük önem veren Securitas insan ve teknolojinin entegre olduğu entegre güvenlik çözümlerine öncelik veriyor.

Şirket bu yöndeki yatırımlarına 2018 yılında da devam ediyor. 53 ülkede 320 bin çalışanı ile faaliyet gösteren Securitas, Türkiye'de 76 ilde 13 bini aşkın çalışanı ile hizmet veriyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Finans Koordinatörü Hakan Ilgar, Securitas'ın 2017'de organik olarak büyüdüğünü belirterek, "Geçen yıl sektöründe lider pek çok önemli oyuncuyu portföyümüze dahil ettik, bu da büyümemizin en önemli lokomotifi oldu. AVM, ofis/rezidans ve endüstriyel tesisler öne çıkan segmentlerimiz arasında yer aldı. İstihdamda ise bin 900 kişilik bir artışla 2017 yılını 13 bin kişi ile kapattık." ifadelerini kullandı.

Bu yılın ilk yarısında ise bir önceki yıla oranla yüzde 30 büyüme kaydettiklerini aktaran Ilgar, "Yılbaşından bu yana istihdam artışımız 700 kişiyi geçmiş durumda. Bu yıl için koyduğumuz 700 milyon TL ciro hedefimize de ulaşacağımızı düşünmekteyiz. Türkiye'nin en iyi güvenlik şirketi olmak için çıktığımız bu yolda, ülkenin her noktasındaki müşterilerimize en kaliteli hizmeti ulaştırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





