Sefaköy'de kamyonet devrildi: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Sefaköy'de kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'ndan Bakırköy istikametine seyreden Tahir Toker'in (34) kullandığı 34 FL 6532 plakalı kamyonet, Beşyol metrobüs durağı yakınında bariyerlere çarptı. Sürüklenerek aydınlatma direğine çarpan kamyonet devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Ferdi Furtuna (32) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.