"Seha Nehri Ülkesi" krallarının izini sürüyorlar

MANİSA (AA) - CEMİL SEVAL - Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde Kaymakçı Tepesi'nde Hitit kaynaklarında "Seha Nehri Ülkesi" olarak geçen bölgede yürütülen kazılarda, yönetici sınıfa ait olabilecek yapılar tespit edildi.

Kaymakçı Arkeoloji Projesi kapsamında, ABD, Avrupa ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden arkeologların oluşturduğu yaklaşık 40 kişilik uluslararası kazı ekibince yürütülen çalışmalar sürdürülüyor.

Çalışmalarda, yönetici sınıfına ait olabilecek yapılar bulundu. Yeni buluntular, kazı yapılan bölgenin "büyük stratejik öneme sahip bir alan" olduğunu ortaya koydu.

- Batı Anadolu'nun en büyük kalesi

Kazı Heyeti Başkanı ve Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Christopher Roosevelt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8,5 hektar alanda surlarla çevrili korunaklı bölgede ortaya çıkan eserlerin detaylı şekilde incelendiğini belirtti.

Arkeolojik kaynaklara göre Kaymakçı'nın stratejik öneminin çok büyük olduğunu ifade eden Roosevelt, 3 yıldır 7 ayrı kazı alanında çalışma yürüttüklerini anlattı.

Bu yıl çok verimli bir sezon geçirdiklerini kaydeden Roosevelt, gelecek yıl kalenin iç kısımlarında derinlemesine çalışma yapılacağını bildirdi.

Roosevelt, bölgenin Genç Tunç Çağı'nın en büyük kalıntılarından biri olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu bölgenin yani Kaymakçı'nın eski ismini tam olarak bilemiyoruz. Ama bildiğimiz kadarıyla Hititlerin kaynaklarına göre Gediz havzasının eski ismi 'Seha Nehri Ülkesi' olarak geçiyordu. Anladığımız kadarıyla Kaymakçı Kalesi, Batı Anadolu'da bilinen en büyük kale olduğundan, belki de Seha Nehri Ülkesi'nin başkentidir. Hititlerin arşivlerine göre bu bölge çok anahtar bölgedir. Hititlerin kralları bu bölgede savaş yaptıkları sırada Seha Nehri Ülkesi'nin kralları çok önemliydi. Savaşlarda bu kalede yetişen kralların taraf tuttuğu bölge önemli bir üstünlük sağlıyordu."

- Kralların kullandığı kale

Kaymakçı Kazı Heyeti Başkan Yardımcısı ve Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinan Ünlüsoy ise kale bölgesindeki kazılarda çıkan buluntuların bölgenin tarihine ışık tutmasını beklediklerini bildirdi.

Kalede çıkan araç ve gereçlerin Geç Tunç Çağı insanlarının yaşamları hakkında bilgi verdiğine işaret eden Ünlüsoy, şunları kaydetti:

"Kaymakçı kazıları aynı zamanda bölgenin zengin kültürel mirasını aydınlatıcı niteliktedir. Kazılarımızda kale duvarlarını açığa çıkarıyoruz. Evleri, duvarlarını açığa çıkarıyoruz. Bu dönemde insanların nasıl yaşadıklarını anlamaya çalışıyoruz. Ne tür evlerde oturduklarını, evlerinde ne tür yapı malzemeleri kullandıklarını, evlerin büyüklüklerini, konumlarını anlamaya çalışıyoruz."