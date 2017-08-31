Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape pdy color note dava
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Balık fiyatları ucuzlayacak
Balık fiyatları ucuzlayacak
Tavuk etine zam
Tavuk etine zam

Şehide Türk bayraklı "doğum günü hediyesi"

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde geçen yıl şehit düşen ve bugün doğum günü olan Piyade Uzman Çavuş Orçun Kubat'ın ailesi, mezarına taşlarla Türk bayrağı deseni yaptı - Anne Şükriye Kubat: "Doğum günü ve Zafer Bayramı nedeniyle ona doğum günü hediyesi hazırladık. Eşim ve nişanlısı dün tüm gün bu taşlarla uğraştı. Taşlardan mezarının üzerine Türk bayrağı deseni yaptık"

Şehide Türk bayraklı

ADANA (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen ve bugün doğum günü olan Piyade Uzman Çavuş Orçun Kubat'ın ailesi, mezarına taşlarla Türk bayrağı deseni yaptı.

Anne Şükriye Kubat, oğlunun Asri Mezarlık'ta bulunan şehitlikteki mezarını ziyaret edip, dua etti.

Kubat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun her an, her saniye akıllarında olduğunu söyledi.

Oğlunun bugün doğum günü olduğunu, yaşasaydı 26 yaşına gireceğini belirten anne Kubat, şöyle konuştu:

"Onun yokluğunda yaşamıyoruz ki. Oğlumun bugün doğum günü. Doğum günü ve Zafer Bayramı nedeniyle ona doğum günü hediyesi hazırladık. Eşim ve nişanlısı dün tüm gün bu taşlarla uğraştı. Taşlardan mezarının üzerine Türk bayrağı deseni yaptık. Biz çiçeklerle bunu yapmayı düşünmüştük ama oğlumun nişanlısı çiçeğin çabuk solacağını söyleyerek, taş olmasını istedi. Biz de onu kırmadık. Çünkü o bize oğlumuzun emaneti."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AdanaDoğum Günüşehit
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5