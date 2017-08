Şehide Türk bayraklı

ADANA (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen ve bugün doğum günü olan Piyade Uzman Çavuş Orçun Kubat'ın ailesi, mezarına taşlarla Türk bayrağı deseni yaptı.

Anne Şükriye Kubat, oğlunun Asri Mezarlık'ta bulunan şehitlikteki mezarını ziyaret edip, dua etti.

Kubat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun her an, her saniye akıllarında olduğunu söyledi.

Oğlunun bugün doğum günü olduğunu, yaşasaydı 26 yaşına gireceğini belirten anne Kubat, şöyle konuştu:

"Onun yokluğunda yaşamıyoruz ki. Oğlumun bugün doğum günü. Doğum günü ve Zafer Bayramı nedeniyle ona doğum günü hediyesi hazırladık. Eşim ve nişanlısı dün tüm gün bu taşlarla uğraştı. Taşlardan mezarının üzerine Türk bayrağı deseni yaptık. Biz çiçeklerle bunu yapmayı düşünmüştük ama oğlumun nişanlısı çiçeğin çabuk solacağını söyleyerek, taş olmasını istedi. Biz de onu kırmadık. Çünkü o bize oğlumuzun emaneti."