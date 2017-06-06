Şehidin adı mezun olduğu okula verildi

İZMİR (AA) - Nisan ayında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Harun Şenözüar'ın adı, mezun olduğu İzmir'in Torbalı ilçesindeki liseye verildi.

Torbalı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Torbalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin adı "Şehit Uzman Çavuş Harun Şenözüar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" olarak değiştirildi.

- Bir aylık oğlu da törene katıldı

Okul bahçesinde gerçekleştirilen törene Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ile şehidin babası Hamdi, annesi Fatma, ağabeyi Uzman Çavuş Rıdvan Şenözüar, kızkardeşi Merve'nin yanı sıra işe eşi Melek de şehadetinden 1 ay sonra dünyaya gelen oğlu Harun Şenözüar ile katıldı.

Okul müdürü Hüseyin Şimşek'in şehidin özgeçmişini okumasının ardından Torbalı Müftüsü Semih Keskin de şehitler için Kur'an okudu.

Okulun açılış kurdelesini protokol üyeleriyle şehidin ailesi birlikte kesti. Okulun girişinde Şehit Uzman Çavuş Harun Şenözüar için düzenlenen köşeyi ise babası Hamdi Şenözüar açtı.

Törenin sonunda Şehit Uzman Çavuş Harun Şenözüar anısına düzenlenen pano önünde de Fatiha okundu.



