Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe ekonomi emekli aylığı
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

Şehidin adı mezun olduğu okula verildi

- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Harun Şenözüar'ın adı mezun olduğu İzmir'deki liseye verildi

Şehidin adı mezun olduğu okula verildi

İZMİR (AA) - Nisan ayında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Harun Şenözüar'ın adı, mezun olduğu İzmir'in Torbalı ilçesindeki liseye verildi.

Torbalı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Torbalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin adı "Şehit Uzman Çavuş Harun Şenözüar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" olarak değiştirildi.

- Bir aylık oğlu da törene katıldı

Okul bahçesinde gerçekleştirilen törene Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ile şehidin babası Hamdi, annesi Fatma, ağabeyi Uzman Çavuş Rıdvan Şenözüar, kızkardeşi Merve'nin yanı sıra işe eşi Melek de şehadetinden 1 ay sonra dünyaya gelen oğlu Harun Şenözüar ile katıldı.

Okul müdürü Hüseyin Şimşek'in şehidin özgeçmişini okumasının ardından Torbalı Müftüsü Semih Keskin de şehitler için Kur'an okudu.

Okulun açılış kurdelesini protokol üyeleriyle şehidin ailesi birlikte kesti. Okulun girişinde Şehit Uzman Çavuş Harun Şenözüar için düzenlenen köşeyi ise babası Hamdi Şenözüar açtı.

Törenin sonunda Şehit Uzman Çavuş Harun Şenözüar anısına düzenlenen pano önünde de Fatiha okundu.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
LiseOkulşehitUzman Çavuş Harun Şenözüar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5